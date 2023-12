‘El 71% de centennials no tiene suficiente conocimiento sobre finanzas personales y ahorro’

viernes, diciembre 22, 2023

Cada vez son más las personas que buscan invertir su dinero para obtener ganancias a largo plazo. Sin embargo, no todas las inversiones tienen el mismo rendimiento y existen diversos factores que pueden afectar su desempeño. La inflación, las tasas de interés bajas, la mala inversión, las comisiones elevadas y los cambios en la economía son solo algunos de ellos. Por esta razón, es fundamental conocer cuáles son los factores que pueden influir en el rendimiento de las inversiones y cómo podemos mejorarlos. Además, es importante evaluar el nivel de educación financiera que tienen los millennials y centennials en Ecuador, quienes conforman una parte importante de la población con interés en invertir su dinero. En este artículo, se explorarán estos temas para brindar una visión más amplia sobre cómo invertir de manera eficiente y evitar posibles riesgos financieros.

Invertir dinero es una actividad que cada vez es más común entre la población. Sea para alcanzar metas a largo plazo, como comprar una casa o planear la jubilación, o para generar ingresos adicionales, es importante saber que existen factores que pueden afectar el rendimiento de las inversiones personales. El primero de los factores a tener en cuenta es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía. Si la tasa de inflación es alta, el poder adquisitivo del dinero disminuirá, lo que significa que la inversión deberá generar una rentabilidad mayor para compensar este efecto. Otro factor importante es la tasa de interés. Si las tasas de interés son bajas, puede ser difícil obtener una rentabilidad atractiva en inversiones como depósitos a plazo fijo o bonos. Por el contrario, si las tasas de interés son altas, es posible obtener una rentabilidad interesante en este tipo de inversiones.

La mala inversión es otro de los factores que puede afectar el rendimiento de las inversiones. Una mala inversión puede deberse a una falta de investigación, a una elección de inversión poco adecuada o a una inversión en un sector que posteriormente experimenta una disminución en su rendimiento. Las comisiones y costos asociados a la inversión son otro factor a tener en cuenta. Es importante conocer todos los costos asociados a una inversión antes de tomar una decisión. A veces, las comisiones pueden ser elevadas y afectar significativamente el rendimiento de la inversión. Por último, los cambios en la economía pueden afectar el rendimiento de las inversiones. Un cambio en las políticas económicas, la entrada en recesión de un sector o una crisis económica pueden tener un impacto negativo en dichas inversiones.

Se debe tener en cuenta que cada inversión conlleva un riesgo y no todas las inversiones tienen la misma rentabilidad. Establecer metas realistas ayudará a tomar decisiones informadas y a elegir la inversión adecuada. Otro consejo es diversificar; la diversificación consiste en invertir el dinero en diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, fondos mutuos o bienes raíces, en lugar de centrarse en una sola inversión. De esta manera, si una inversión no rinde lo esperado, las demás pueden compensar esta pérdida. Los inversionistas deben estar informados de las noticias económicas y de los cambios en el mercado para tomar decisiones informadas, aunque no significa que hay que hacer cambios todos los días, las inversiones pueden tener altibajos en el corto plazo, pero a largo plazo tienden a generar una rentabilidad atractiva, es importante no dejarse llevar por las fluctuaciones del mercado y mantener la vista en las metas a largo plazo. Por otra parte, hay que minimizar los costos asociados a las inversiones, es importante investigar y comparar los costos de diferentes opciones antes de tomar una decisión.

La educación financiera es una habilidad importante que ayuda a tomar decisiones informadas sobre el dinero. En Ecuador, los millennials y centennials son las generaciones más jóvenes y se espera que tengan un mayor acceso a la información y recursos para aprender sobre finanzas personales. Sin embargo, ¿qué nivel de educación financiera tienen estas generaciones en Ecuador? Según el estudio “Undergraduate Students in Ecuador: A Data Analysis” de Valdiviezo-Ortiz, et al (2019) explican que tienen un nivel de conocimiento financiero básico. Esto significa que tienen conocimientos básicos sobre el manejo del dinero, como la diferencia entre ahorros y gastos, pero pueden tener dificultades para tomar decisiones informadas sobre inversiones y préstamos.

Otro estudio realizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ABPE, (2020) señala que el 71% de los jóvenes entre 18 y 24 años consideran que no tienen suficiente conocimiento sobre finanzas personales y ahorro. Además, el 66% de los encuestados indicó que no ha recibido educación financiera formal. La Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECAC) realizó un estudio en 2019 que encontró que el 53% de los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen una cuenta de ahorro y el 69% no tiene un presupuesto mensual. El estudio también señaló la importancia de promover la educación financiera en estas edades tempranas para fomentar hábitos de ahorro y planificación financiera. Un estudio realizado por Banco Finca en 2018 reveló que el 40% de los jóvenes entre 18 y 25 años consideran que su nivel de educación financiera es bajo. Además, el estudio encontró que el 43% de los jóvenes no ahorra dinero de manera regular. Dichos resultados sugieren que, aunque las generaciones más jóvenes en Ecuador tienen acceso a información financiera en línea, todavía hay una brecha en la educación financiera, por lo que es importante que las instituciones educativas y financieras ofrezcan recursos y herramientas para mejorar la educación financiera de los jóvenes en Ecuador.

Sin embargo, hay algunas iniciativas positivas para mejorar la educación financiera en las instituciones educativas en Ecuador. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) ha desarrollado un programa de educación financiera para niños y jóvenes llamado “Finanzas para la Vida”. Este programa se enfoca en temas como la importancia del ahorro, la planificación financiera y el manejo del crédito. Otras iniciativa conocida es la ofrecida por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que ha hecho contribuciones significativas en el campo de la educación financiera y las inversiones, brindando a sus estudiantes las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero al hacer colaboraciones con organizaciones como la Bolsa de Valores de Guayaquil , Colegio de Economistas de Guayas y Cáritas, para organizar eventos y talleres sobre educación financiera y habilidades de inversión para la comunidad en general.

Invertir el dinero es una buena forma de generar ingresos adicionales y alcanzar las metas financieras a largo plazo. Sin embargo, es importante saber cómo mejorar el rendimiento de las inversiones para obtener la mayor rentabilidad posible, por lo que es importante conocer los factores que pueden afectar el rendimiento de tales inversiones personales para tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos. Algunos de estos factores son la inflación, las tasas de interés, la mala inversión, las comisiones y los cambios en la economía. Con una buena investigación y planificación, es posible obtener una rentabilidad atractiva y alcanzar las metas financieras a largo plazo siempre que se hayan establecido metas realistas y diversificadas las inversiones. Cabe recalcar que el nivel de educación financiera en el país es aún bajo, por lo que es fundamental que se fomente su promoción en todos los niveles educativos y se garantice el acceso a información clara y confiable para tomar decisiones informadas en materia de finanzas personales e inversiones.