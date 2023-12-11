Anfitriones de Airbnb e influencers entre los contribuyentes que más pagan multas al SRI

lunes, diciembre 11, 2023

Las personas naturales son las que más multas pagan al SRI, por sobre las empresas. La provincia de Pichincha es la más multada

Tiempo de lectura: 2 minutos

A USD 46,5 millones ascendieron las multas que cobró el Servicio de Rentas Internas (SRI) entre enero y octubre de 2023 a contribuyentes por sanciones, como: no pagar impuestos a tiempo, no entregar las declaraciones o presentar los formularios o anexos con errores.

Esto es, un 5% o USD 2,35 millones más frente a igual período de 2022.

La cifra representa además el 0,31% del total de la recaudación de impuestos en ese período, que sumó USD 14.784 millones.

Influencers pagan multas

Los incumplimientos de las personas naturales son los que más multas generan. Este grupo representa el 46% del total de multas. Luego están las multas pagadas por las empresas con el 39% del total.

Y el 15% restante de multas lo pagaron los contribuyentes del grupo denominado “no tiene”.

Dentro de ese segmento, están, por ejemplo, los denominados anónimos fiscales, que son aquellos que en un inicio no tenían RUC, pero el SRI inició un proceso de control a partir de 2023 y, una vez los identificó, pasaron a ser contribuyentes. Entre estos contribuyentes están los influencers, youtubers y personas que generaban ingresos a través de la aplicación Airbnb.

Pichincha, la que más multas paga

Pichincha, Guayas y Azuay son las tres provincias que más multas tributarias pagaron en 2023, lo cual se explicaría porque también son las provincias donde más se recauda impuestos. Le siguen El Oro, Manabí y Tungurahua.

El pago por multas tributarias en Pichincha sumó USD 33,3 millones entre enero y octubre de 2023. Guayas, por su parte, pagó USD 14,07 millones en esos mismos meses.

Por otro lado, Bolívar, Napo y Pastaza, juntas las tres, pagaron USD 0,57 millones

Comerciantes, los que más multas pagan

La actividad económica relacionada con el comercio al por mayor y menor fue la que más pagó por concepto de multas tributarias, con USD 11,4 millones.

Otros sectores en los que se pagó más multas tributarias son:

Servicios profesionales, científicos y técnicos.

Manufacturera.

Información y comunicación.

En la lista también están la agricultura, ganadería, silvicultura; la construcción; y el transporte y almacenamiento.

Cuáles son las multas por no cumplir con el SRI

En el régimen de multas del SRI existen 287 sanciones o contravenciones que se sancionan de acuerdo a su gravedad. Algunos ejemplos son:

La multa por no cerrar el RUC en el plazo establecido es de USD 30.

No exhibir el RUC en el establecimiento tiene una multa de USD 62,50 para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

No emitir comprobantes de venta o que no estén autorizados por el SRI tiene una multa de USD 62,50 para las personas naturales.

Quien no haya presentado la declaración del IVA mensual para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pagará una multa de USD 30 si la autoridad tributaria aún no ha hecho la notificación. Si la notificación ya fue hecha, la multa sube a USD 45.