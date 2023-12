sábado, diciembre 16, 2023

Jonas Brothers, banda estadounidense que saltó a la fama en 2010 con Disney, anunció que traerá a América Latina su gira ‘The Tour: Five Albums. One Night’. Ecuador no está incluido en la lista, pero sí otros países vecinos.

