Sierra Hermosa 1, el barrio de Calderón que venció a la delincuencia

Sierra Hermosa 1 se ha convertido en uno de los barrios más seguros de Quito, a pesar de estar ubicado en la parroquia de Calderón, una zona propicia para la inseguridad de la ciudad

En las 14 calles que son parte del barrio Sierra Hermosa 1, ubicado en Calderón, se respira paz y tranquilidad, a pesar de estar ubicado en una de las zonas más peligrosas de Quito.

Sus 2.000 habitantes caminan seguros y convencidos de que no serán víctimas de la delincuencia, como ocurría hace apenas un año, cuando los robos a personas, locales comerciales y viviendas se registraban a diario

Los actos delictivos en este lugar eran tan frecuentes que varias casas fueron vaciadas dos o tres veces en apenas seis meses.

Uno de los perjudicados fue Jaime Urgiles, actual presidente de Sierra Hermosa 1. “Duele ver que se lleven el esfuerzo que uno hace cada día. Era imposible seguir así”, dice.

Esta situación lo impulsó a aceptar la presidencia del barrio, con el objetivo de reducir los índices delincuenciales.

“Lo primero que hicimos fue levantar un censo para saber cuántas personas somos. Luego formamos una directiva y organizamos al barrio por calles. Cada una tiene un líder que está pendiente de lo que pasa en el barrio y los resultados están a la vista”, señala.

Se refiere, por ejemplo, a que desde hace un año no se registran robos a viviendas y los asaltos a personas se han reducido casi en su totalidad.

“Ya no hay robos a casas. No tenemos ni un solo caso. Hemos bajado en un 90% los robos a personas porque en las calles aledañas es difícil controlarlos, pero adentro del barrio no se registran”, asegura.

Aunque, con una pequeña sonrisa, admite que en un par de ocasiones los moradores atraparon a unos delincuentes y los golpearon hasta que llegó la Policía.

Datos de las autoridades confirman que el barrio Sierra Hermosa 1 no registra denuncias de robos a viviendas desde finales de 2022.

La receta de Sierra Hermosa 1

En el barrio Sierra Hermos hay cámaras de seguridad y alarmas comunitarias por todas partes: en viviendas, negocios, postes de luz y parques.

En algunas casas también hay letreros de advertencia elaborados con la misma letra y los mismos colores, por si algún delincuente pretende cometer algún delito.

Según Víctor Riera, presidente del Comité de Seguridad, en el barrio hay 160 cámaras y 50 alarmas que se activan al momento en el que algún vecino ve un movimiento inusual.

“La organización barrial ha sido clave para vencer a la delincuencia. Pero no nos quedamos quietos y queremos seguir instalando cámaras y alarmas en las calles aledañas para que la delincuencia se aleje de la zona”, agrega.

Otras de las estrategias que los habitantes de Sierra Hermosa han implementado para combatir la inseguridad es la creación de chats comunitarios.

Hay un chat por cada calle, otro para los dirigentes, uno más para los propietarios de negocios y otro para actos sociales.

“Cada chat se activa de acuerdo a la emergencia. Contamos con un protocolo de actuación en el que cada persona y familia sabe qué hacer si sufre algún robo o intento de robo. Aunque no lo podemos dar a conocer por recomendación de la Policía”, dice Jaime Urgiles, presidente del barrio. A todo esto se suma las ‘Marchas por la seguridad’ que realizan los moradores del barrio como una señal de demostrar su unión.

“Son 200 o 300 personas que salen a las marchas. Activamos todas las alarmas como una señal de que el barrio está unido contra la delincuencia”, agrega Urgiles.

Mientras que Julia Sáenz, habitante de sector, reconoce que la lucha contra la delincuencia no ha sido fácil porque “hay vecinos que no colaboran. Si todos pusieran de su parte, hasta los pocos robos a personas se acabarían”.

En los próximos días, la directiva de Sierra Hermosa 1 se reunirá con la Policía Nacional para que sus 160 cámaras pasen a ser parte del sistema de vigilancia de las autoridades.

“Con esta medida esperamos reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia”, dice Urgiles.

Ferias de emprendimiento

Los moradores de Sierra Hermosa 1 no escapan a la crisis económica que enfrenta el país.

Para intentar que los 30 emprendimientos que hay en el barrio mejoren sus ventas, la directiva organiza dos ferias anuales en las que se exponen los productos de cada microempresa.

En los espacios comunales, como canchas deportivas o las principales calles, se exhiben productos como artesanías en madera, ropa y cosméticos.

“Es una forma de unir al barrio. También llegan personas de las zonas aledañas y esas visitas, no solo sirven para que los vecinos vendan, sino también para que conozcan nuestro plan de seguridad”, dice Víctor Riera, presidente del Comité de Seguridad. El objetivo de los directivos de Sierra Hermosa 1 es que otros barrios de Quito repliquen su forma de organización para que puedan luchar contra la delincuencia.

