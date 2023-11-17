Se amplía plazo de matrículas para jóvenes y adultos que desean terminar el bachillerato

viernes, noviembre 17, 2023

Los interesados tendrán hasta el 24 noviembre del 2023 para matricularse en este programa, que también está dirigido a personas sordas con escolaridad inconclusa

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los jóvenes y adultos que desean terminar la escuela y el colegio tienen más tiempo para matricularse y concluir esa etapa escolar. Así lo informó el Ministerio de Educación de Ecuador.

La modalidad a distancia virtual está dirigida a personas que, por circunstancias económicas, familiares o sociales, no terminaron la educación básica y el bachillerato. Los interesados tendrán hasta el 24 noviembre del 2023 para matricularse en este programa, que también está dirigido a personas sordas con escolaridad inconclusa.

La Cartera del ramo señala que los aspirantes residentes en Ecuador deben acudir al Distrito Educativo más cercano. Ahí deben presentar documento de identificación, tener 15 o más años para educación básica superior y 18 o más para bachillerato.

Otros requisitos son los datos de contacto (número telefónico y correo electrónico personal activo) y la planilla de luz y expediente académico. Este último corresponde a los certificados de promoción original de los grados y cursos aprobados o legalizados. Si no se cuenta con esto se puede presentar la resolución del examen de ubicación.

Mientras, los ecuatorianos residentes en Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría deben matricularse en línea en este link. Ahí deberán elegir la opción Matrícula, y luego Formulario matrícula exterior.

En este caso se deben presentar los mismos requisitos y rendir el examen de ubicación a fin de acreditar sus conocimientos.

¿Cómo es el proceso de estudios?

En su comunicado, el Ministerio de Educación señala que el proceso de formación propedéutica será del 18 al 29 de diciembre de 2023. Y la formación académica está prevista del 15 de enero al 5 de mayo de 2024.

El programa es totalmente gratuito y tiene una duración de cinco meses por cada grado o curso, más dos semanas de formación propedéutica. El horario de estudio es flexible, ya que la mayoría de las actividades de aprendizaje son asincrónicas.

Los textos de estudio y los materiales educativos son virtuales, y estarán a disposición de todos los estudiantes de esta modalidad a través del aula virtual.

Para más información, los interesados pueden ingresar a adistancia.educacion.gob.ec o escribir al correo electrónico [email protected].