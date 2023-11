Rafael Correa revela diálogos con el partido Social Cristiano para un juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Tiempo de lectura: 2 minutos

La política ecuatoriana no se da feriado. Este 3 de noviembre de 2023, un intercambio de publicaciones, en redes sociales, entre Rafael Correa y Henry Kronfle revelaron las intenciones de impulsar un juicio político en la recién electa Asamblea Nacional y la cercanía del partido correísta con el Social Cristiano.

Kronfle – uno de los nombres más sonados para ser presidente de la Asamblea Nacional– escribió: «Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia. Lo hemos dicho y publicado hace más de dos años».

A lo que Correa respondió con un contundente «estás mintiendo» y agregó que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) «les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. ¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar? ¡Vaamoooss!!!!».

Horas después, Kronfle reconoció que han existido diálogos y destacó que hay asuntos donde hay coincidencias y otros donde no. Destacó que su postura es clara respecto a la Fiscal y negó apoyar un juicio político contra Salazar.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, publicó un mensaje en el que detalla que «no es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron». Salazar agregó que está segura que la Asamblea Nacional entiende «el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad«.

