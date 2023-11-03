LOADING

Ministerio de Turismo multará a gasolineras con baños en mal estado

Redacción
viernes, noviembre 3, 2023
El Ministerio de Turismo pidió a la ciudadanía reportar los baños en las gasolineras. De existir servicios higiénicos en mal estado habría una multa de hasta $5.000, según la gravedad de la infracción
En medio del feriado, los establecimientos se preparan para recibir turistas y en las carreteras la gasolineras se convierten en un espacio para hacer una parada, comprar cosas o ir al baño.

El Ministerio de Turismo anunció que los ciudadanos pueden denunciar aquellos lugares que tengan baños sucios o en mal estado. Las gasolineras que tengan baños sucios o incumplan las normas serán sancionados con la multa de $1.000 a $5.000.

«Reporta si encuentras una batería sanitaria en mal estado en las gasolineras del país»,  señala el ministerio de Turismo, y detalla el proceso de denuncia:

  1. Identifica en los baños afiches con un código QR, que fueron colocados en 2022, y escanearlo con el celular.
  2. Llena los datos solicitados en un formulario y detallar los comentarios.
  3. Cuando se hayan realizado las acciones de control, la autoridad se contactará con quien reportó el mal estado de los baños.
