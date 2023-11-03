Ministerio de Turismo multará a gasolineras con baños en mal estado

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
En medio del feriado, los establecimientos se preparan para recibir turistas y en las carreteras la gasolineras se convierten en un espacio para hacer una parada, comprar cosas o ir al baño.
El Ministerio de Turismo anunció que los ciudadanos pueden denunciar aquellos lugares que tengan baños sucios o en mal estado. Las gasolineras que tengan baños sucios o incumplan las normas serán sancionados con la multa de $1.000 a $5.000.
Ecuador🇪🇨 ofrece destinos inigualables, recorre nuestro país y mantén los baños de las gasolineras⛽️ en buen estado. Haz que la experiencia de los que nos visitan sea increíble. Recuerda, los #BañosLimpios hablan bien de ti.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/X82ytAu5Pj
— Ministerio de Turismo del Ecuador 🇪🇨 (@TurismoEc) November 1, 2023
«Reporta si encuentras una batería sanitaria en mal estado en las gasolineras del país», señala el ministerio de Turismo, y detalla el proceso de denuncia:
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario