Ministerio de Turismo multará a gasolineras con baños en mal estado

viernes, noviembre 3, 2023

El Ministerio de Turismo pidió a la ciudadanía reportar los baños en las gasolineras. De existir servicios higiénicos en mal estado habría una multa de hasta $5.000, según la gravedad de la infracción

En medio del feriado, los establecimientos se preparan para recibir turistas y en las carreteras la gasolineras se convierten en un espacio para hacer una parada, comprar cosas o ir al baño.

El Ministerio de Turismo anunció que los ciudadanos pueden denunciar aquellos lugares que tengan baños sucios o en mal estado. Las gasolineras que tengan baños sucios o incumplan las normas serán sancionados con la multa de $1.000 a $5.000.

Ecuador🇪🇨 ofrece destinos inigualables, recorre nuestro país y mantén los baños de las gasolineras⛽️ en buen estado. Haz que la experiencia de los que nos visitan sea increíble. Recuerda, los #BañosLimpios hablan bien de ti.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/X82ytAu5Pj — Ministerio de Turismo del Ecuador 🇪🇨 (@TurismoEc) November 1, 2023

«Reporta si encuentras una batería sanitaria en mal estado en las gasolineras del país», señala el ministerio de Turismo, y detalla el proceso de denuncia: