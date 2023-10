Trump responde en Tribunal de Nueva York por fraude civil

lunes, octubre 2, 2023

El expresidente de EE.UU. anticipó que irá a la Corte para "luchar" por su nombre y reputación. Llegó junto a sus hijos y otros socios acusados de inflar el valor de los activos de la empresa para obtener ventajas económicas

Tiempo de lectura: 2 minutos

El expresidente Donald Trump anticipó en sus redes sociales que comparecerá en persona en el juicio por fraude civil, que arranca este lunes 2 de octubre de 2023 en Nueva York.

“Iré a la corte para luchar por mi nombre y mi reputación contra una fiscal general corrupta y racista, Letitia James, que hizo campaña para ‘hacerse con Trump’, y un juez que odia a Trump y que es injusto, desquiciado y cruel en su caza contra mí”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Según CNN, el exmandatario y actual candidato a las primarias republicanas voló a la ciudad de Nueva York el domingo por la noche después de un evento de campaña en Ottumwa, Iowa, y pasó la noche en la Torre Trump de Manhattan.

El presidente entró en torno a las 9:00 en la Corte Suprema estatal, lejos de las cámaras, y también han accedido junto a él sus hijos Eric, Donald Jr. y otros socios acusados de inflar el valor de los activos de la empresa para obtener ventajas económicas.

El caso de fraude civil –presentado en septiembre de 2022 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump, sus hijos mayores, sus empresas y varios ejecutivos– comenzará este lunes a las 10:00.

En el interior, Trump señaló a los medios que se trata de una “continuación de la caza de brujas” contra él, consideró el caso un engaño y se reafirmó en la validez de sus declaraciones financieras sometidas a escrutinio y en el valor de sus propiedades.

Siguiendo una línea argumental repetida durante meses, Trump aludió a supuestas intenciones de influir en las próximas elecciones: “Esto tiene que ver con una interferencia electoral, pura y simple. Están tratando de dañarme para que no me vaya tan bien como me está yendo en esta elección (del próximo año)”.

La fiscal Letitia James, a la que Trump ni siquiera miró, hizo también unas breves declaraciones y aseguró que “la justicia prevalecerá” ante sus argumentos.

Estos fueron suficientes para que el juez resolviera el cargo principal del caso la semana pasada y considerara a Trump, su empresa y sus hijos mayores responsables de fraude, ordenando cancelar sus licencias de negocio en el estado.

Noticia en desarrollo…

Con información de Primicias