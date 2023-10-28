¿Pacientes con hospitalización domiciliaria? Así puede registrarse para evitar cortes de energía

sábado, octubre 28, 2023

Tras los cortes de energía anunciados en Ecuador, la Empresa Eléctrica Quito habilitó el registro para hogares con pacientes electrodependientes, es decir personas con hospitalización domiciliaria o que tengan equipos que necesiten estar conectados ininterrumpidamente.

El objetivo es evitar cortes de energía en domicilios en los que viven personas que necesita estar conectadas a un elemento de uso médico que requiere un suministro eléctrico continuo, sin el cual el paciente se encontraría en riesgo vital o con riesgo de secuelas funcionales graves.

El registro de pacientes electrodependientes debe realizarlo en la página web de la Empresa Eléctrica Quito. Los datos que necesita llenar son:

Cuenta contrato

Cédula

Número de celular

Correo electrónico

Certificado Electrodependiente

Detalle Electrodependiente

Los cortes de electricidad comenzaron este viernes 27 de octubre de 2023, a escala nacional. El Gobierno informó que se realizarán en períodos de tres y cuatro horas.