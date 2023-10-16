Líderes mundiales felicitan al nuevo presidente Daniel Noboa

lunes, octubre 16, 2023

A través de las redes sociales, dirigentes democráticos de distintas naciones celebraron la victoria de Daniel Noboa Azín en la segunda vuelta de este domingo y reiteraron su intención de seguir trabajando en conjunto en pro del desarrollo

Luego de oficializarse los resultados electorales, la noche del domingo 15 de octubre, las felicitaciones para el nuevo presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, no se hicieron esperar en las distintas redes sociales.

En la red social X (antes conocida como Twitter), distintas personalidades y líderes democráticos en el mundo celebraron el triunfo de Noboa e hicieron votos para mantener el trabajo conjunto necesario para el avance de las naciones.

En este sentido, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó que “estoy seguro que seguiremos avanzando en la relación bilateral entre nuestros países”.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Cháves, celebró la victoria de Daniel Noboa y destacó el talante democrático del pueblo ecuatoriano durante una jornada comicial caracterizada por el civismo y la paz.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, también mostró su apoyo a la decisión del pueblo ecuatoriano y celebró la alta participación del pueblo ecuatoriano. En un comunicado emitido en las redes sociales de la presidencia de Perú, Boluarte manifestó su “voluntad de continuar fortaleciendo la relación de amistad, cooperación e integración entre Perú y Ecuador”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje acompañado de una foto en la que ambos dirigentes se dan la mano. Petro hizo un llamado a colaborar en la seguridad de la frontera: “Ojalá trabajemos en detener la violencia que el narcotráfico ha expandido en el Ecuador”, escribió.

El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, expresó su felicitaciones al nuevo mandatario de Ecuador, e indicó que se encuentra a la disposición de trabajar de forma conjunta por el bien de ambas naciones y mantener el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también manifestó sus felicitaciones a la victoria de Daniel Noboa en Ecuador, “Felicito al pueblo ecuatoriano por la jornada democrática en la que ayer eligió a Daniel Noboa como presidente. Deseo lo mejor para su gestión y un gran futuro para cada hermana y hermano de Ecuador”.

Las felicitaciones para el presidente electo, no terminaron en América Latina, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular español, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su satisfacción por el triunfo de Noboa. “Toda nuestra colaboración para trabajar juntos por los ecuatorianos y madrileños a ambos lados del Atlántico”, indicó en su mensaje la dirigente madrileña.

Con información de La Hora