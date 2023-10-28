El sospechoso de los tiroteos de Maine, un militar que estuvo ingresado en un psiquiátrico

sábado, octubre 28, 2023

Tiempo de lectura: 2 minutos

El sospechoso de haber matado el miércoles a 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston (Maine), Robert Card, es un militar en la reserva de 40 años de edad que estuvo dos semanas ingresado en un psiquiátrico.

El hombre que ha sido encontrado muerto, era considerado armado y peligroso y estaba siendo perseguido por homicidio.

El portavoz del Ejército, Bryce Dubee, confirmó este jueves a la cadena Fox News que Card ha sido reservista más de dos décadas, desde diciembre de 2002, y ha recibido «múltiples premios» por su servicio, pero según añadió CBS News nunca ha sido desplegado en combate.

Su última residencia conocida está en Bowdoin, también en el estado de Maine, y a poca distancia tanto de Lewiston como de Lisbon, el lugar en el que se encontró su vehículo después del ataque, que tuvo lugar en un restaurante y en una bolera y que dejó también 13 heridos.

Las autoridades de Maine precisan que nació el 4 de abril de 1983.

Según la ficha facilitada por el Centro de Análisis y de Información de Maine, difundida por medios como la cadena NBC News, es instructor en el manejo de armas de fuego.

Ese mismo boletín añade que el pasado verano estuvo ingresado dos semanas en una institución mental y dado de alta posteriormente.

NBC News añade que Card señaló «oír voces» y amenazó con disparar contra la Base de la Guardia Nacional en Saco, Maine.

Un portavoz de la Universidad de Maine indicó a ese canal que el sospechoso estudió allí Tecnología de Ingeniería de 2001 a 2004 pero no se graduó.

Según la cronología del ataque colgado en Facebook por la Policía estatal de Maine, desde que empezó el ataque a las 18:56 hora local (22:56 GMT) hasta que fue identificado pasaron solo tres horas. Para las 21:56 hora local las fuerzas del orden ya habían distribuido su nombre.

Card tenía a más de 350 agentes implicados en su búsqueda, tanto de Maine como de otras agencias federales, y en Canadá, país con el que el estado comparte frontera, también están vigilantes. Su hermano, según la cadena CNN, pidió que se entregue. EFE