Caso Villavicencio: Christian Zurita entregó su teléfono para la investigación

jueves, octubre 5, 2023

Christian Zurita, ex candidato presidencial y amigo personal de Fernando Villavicencio, entregó a la Fiscalía General del Estado su teléfono móvil para que sea examinado como parte de las investigaciones del magnicidio del político ecuatoriano. Al igual que Zurita, otras tres personas cercanas a Villavicencio pusieron a disposición del Ministerio Público sus dispositivos. La solicitud para revisar los teléfonos de los amigos y colaboradores del ex presidenciable fue impulsada por Cristina Villavicencio, una de sus hijas.

La mañana de este 5 de octubre, Zurita, acompañado por el legislador electo y ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, habló ante la prensa y aseguró que la decisión de entregar los teléfonos, y de no acogerse al derecho de la intimidad, sucede “en una condición voluntaria” pese a que no existe una “disposición judicial real que identifique las razones por las que se pide la información”.

Según conoció Infobae, además del teléfono de Zurita se entregaron también los de Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio, de Antonio López Cobeña, gerente de la campaña presidencial y del legislador Carrillo. Zurita aseguró que en sus dispositivos hay información sobre las fuentes periodísticas que él manejaba, datos de pacientes (en referencia a Figueroa y su profesión), así como de clientes. Exigió que los datos que serán examinados no sean filtrados y se manejen bajo total responsabilidad por parte de la Fiscalía. Además enfatizó en que, al exponer sus dispositivos personales, “se juega la integridad no solo nuestra sino de quienes están más intimamente ligados a nosotros”.

A un mes del magnicidio, Christian Zurita en entrevista con Infobae se refirió al pedido de que se investiguen los teléfonos de los amigos de Villavicencio. Entonces, Zurita aseguró que en ese caso, el interés no es conocer quién mató a Fernando Villavicencio sino conocer las investigaciones que llevaba a cabo el ex candidato: “si antes se hablaba sobre el crimen de Villavicencio, ahora se habla de los teléfonos de su círculo íntimo. Ahora se habla de la necesidad de explotar mi teléfono, es decir: “vamos a ver qué información tiene Zurita, qué está escondiendo”.

Este jueves, Zurita ha explicado que entregaron los celulares por transparencia y como respuesta a los “facinerosos” que intentan involucrarlos como sospechosos de la muerte de su amigo. En las declaraciones con los medios, el ex candidato aseguró que apoyarán a que otras personas del equipo de Villavicencio se acojan al derecho de intimidad y que no expongan su información dentro del caso.

A pocos días de que concluya la instrucción fiscal de la investigación sobre el magnicidio. El abogado Edwin Romero, defensor del capitán de policía Cristian Cevallos, jefe de seguridad de Villavicencio, denunció públicamente que el alto mando policial realizó omisiones ante los requerimientos de seguridad que habría realizado Cevallos. El asesinado político tenía un perfil de riesgo del 97%.

De acuerdo con Romero, hubo más de cien solicitudes hechas por el capitán Cevallos al alto mando policial para que doten a la cápsula que protegía a Villavicencio con armas largas, vehículos, equipos celulares y medios de comunicación. A pesar de ello, ahora hay dos procesos administrativos en contra de Cevallos dentro de la institución policial.

Sobre esto, Zurita aseguró que las declaraciones del abogado de Cevallos no le quitan la responsabilidad al capital de policía sobre la falta de seguridad que tuvo Villavicencio. En la entrevista que tuvo Zurita con Infobae, este explicó que la Policía pudo cometer negligencias y omisiones y “si no transparenta (lo que sucedió), no vamos a llegar a los responsables de este

crimen, porque se va a dejar en evidencia, quiénes son desde la policía, quiénes los dejaron pasar”. Según el ex candidato: “hay que determinar por qué se dejó de actuar y por qué existe esa omisión. En esta omisión existe una cadena de errores policiales que van desde el analista hasta el jefe de inteligencia. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Se van a proteger”.

Actualmente hay 13 sospechosos procesados por el crimen en condición de autores materiales. Aún se busca determinar a los autores intelectuales. Incluso Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de USD 5 millones a cambio de información que permita arrestar o condenar a los responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernardo Villavicencio.

Con información de Infobae