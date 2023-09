Luisa: ‘Correa me asesorará en todas las áreas que yo requiera’

jueves, septiembre 21, 2023

Luisa González Alcívar, dijo este jueves 21 de septiembre de 2023 que el expresidente Correa, quién se encuentra prófugo en Bélgica, sentenciado en última instancia por corrupción, será su principal asesor en todas las áreas del Gobierno

La candidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana (RC 5), Luisa González Alcívar, dijo este jueves 21 de septiembre de 2023 que el expresidente Correa, quién se encuentra prófugo en Bélgica, sentenciado en última instancia por corrupción, será su principal asesor en todas las áreas del Gobierno ya que su gestión al frente del país, en el periodo 2007-2017, fue un éxito.

Ella fue entrevistada en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Acotó que ella será la presidenta y tomará las decisiones del Régimen. “Yo lideraré como presidenta y tendremos un equipo que gobernará para 18 millones de ecuatorianos“.

Añadió que trabajará con Andrés Arauz Galarza, como vicepresidente, en temas económicos. No reveló a quien le acompañará como su ministro de Economía. La prioridad será trabajar en seguridad, fomentar el empleo y afrontar el fenómeno de El Niño. También salud y educación públicas gratuitas.

No dio los nombres de quienes integrarán su gabinete. Fausto Herrera, Carlos de la Torre y Patricio Rivera, exministros en la época de Rafael Correa, no se encuentran en el país y no los ha considerado, pese a que son parte de la Revolución Ciudadana.

Aseguró que se fortalecerá la dolarización y no habrá cambios. La protegerá desarrollando la industria y fomentando el empleo. Por otro lado, trabajará para traer USD 2 500 millones de la reserva internacional y será parte del proyecto de ley económico-urgente. “Cuento con los votos (en la Asamblea) porque tenemos el bloque más grande. El otro candidato (Daniel Noboa Azín) me ha copiado esta iniciativa”.

Con relación a lo que fue suplente del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que fue parte de esa tienda política antes de la llegada de la Revolución Ciudadana.

Dijo que hay mecanismos para cobrar deudas con el SRI y los ha analizado con su equipo de asesores y tiene previsto aplicar un cronograma. “La ley lo permite y habrá reformas que las aplicaremos desde el 15 de octubre. Lo tengo claro, pero no las anunciaré todavía”.

Solicitará a las empresas que aumenten la producción petrolera y aumenten la inversión y se lo puede hacer por fuera del bloque 43 ITT. ¿Qué pasará con la focalización y el subsidio de los combustibles? “Teníamos el impuesto verde que lo satanizaron y quitaron (…) No vamos a topar los subsidios. En Ecuador no necesitamos contraer la economía sino expandirla con más dinamismo económico”.

Revisará el tema de impuestos, pero se reforzará a la industria nacional y se trabajará en conjunto con el Gobierno. Se podría implementar salvaguardias para promover la industria nacional. No se enfocará en aumentar impuestos. Una opción sería incrementar el impuesto a la salida de divisas, pues no afecta a la mayoría de ecuatorianos.

