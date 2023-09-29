Gabinete de Seguridad: Resuelven intervenir en “puntos críticos” de Ecuador

viernes, septiembre 29, 2023

El Gabinete de Seguridad se reúne días después de que se conozca que Ecuador es uno de los 10 países con mayor criminalidad del mundo

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente Guillermo Lasso se reunió con el Gabinete de Seguridad, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 28 de septiembre de 2023.

El motivo del encuentro era abordar la escalada de violencia en la ciudad de Durán y del resto del país. Y así “tomar nuevas medidas contra el crimen organizado”, sostiene una publicación de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Eso debido a que Ecuador se ha convertido en uno de los 10 países con mayor criminalidad del mundo, según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc), un organismo internacional especializado en investigaciones sobre el crimen.

A la salida del evento, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que se analizaron nuevas intervenciones en varios puntos del país. “No queremos adelantar, por cuestión de estrategia y operaciones”, sostuvo.

Agregó que las intervenciones se focalizarán en los puntos más críticos en materia de violencia en el país, como las provincias costeras de Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas.

Salinas mencionó intervenciones en Durán, el cantón, que es vecino de Guayaquil, se ha convertido en escenario de varias balaceras en las últimas semanas.

Durán supera los 200 asesinatos en lo que va del año, en medio de una escalada de violencia.

Esa realidad ha llevado al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en 34 planteles.

La violencia contra el Municipio de Durán proviene de amenazas internas, delincuencia, regularización de invasiones o de control de tránsito.

Por eso, funcionarios públicos, como el alcalde Luis Chonillo han sido víctimas de atentados.

Con información de Primicias