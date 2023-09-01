Fallece Mohamed Al Fayed, padre de la última pareja de Diana de Gales

viernes, septiembre 1, 2023

El empresario egipcio Mohamed Al Fayed, padre de la última pareja de Diana de Gales, falleció a la edad de 94 años, dijo su familia en un comunicado el viernes.

«La señora de Mohamed Al Fayed, sus hijos y nietos desean confirmar que su amado esposo, padre y abuelo, Mohamed, falleció pacíficamente de vejez el miércoles 30 de agosto de 2023», dijo su familia en un comunicado publicado por el club de fútbol Fulham FC, que fue propiedad del empresario.

Al Fayed murió el día antes del aniversario de la muerte de su hijo Dodi junto a la princesa Diana en un accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997.

Después de la muerte de la pareja, que había causado conmoción en el mundo debido a la inmensa popularidad de Diana, Mohamed Al Fayed afirmó repetidamente que habían sido asesinados como parte de un complot por parte del establishment británico.

Acusó incluso a la reina Isabel II y a su esposo, el príncipe Felipe, de haber ordenado el fatal accidente automovilístico.

El empresario egipcio llegó al Reino Unido a principios de los años 1960 y luego se convirtió en el propietario de los famosos almacenes londinenses Harrods en 1985.

También compró el hotel Ritz de París y entre 1997 y 2013 fue propietario del club de fútbol Fulham FC.

Mohamed Al Fayed, nacido el 27 de enero de 1929 en un modesto suburbio de Alejandría, pasó gran parte de su vida en el Reino Unido pero para su gran frustración, se le negó la ciudadanía británica varias veces.