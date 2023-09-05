Envía tu nombre a la luna de Júpiter con esta iniciativa de la NASA

martes, septiembre 5, 2023

La campaña lanzada en junio se inspira en la larga tradición de la NASA de enviar mensajes inspiradores en las naves espaciales que han explorado nuestro sistema solar y más allá

La NASA lanzó un nuevo sitio web en español para invitar al público a enviar sus nombres a bordo de Europa Clipper, una misión que iniciará su viaje a la Luna de Júpiter en octubre de 2024.

Mediante la campaña denominada ‘Mensaje en una botella’, los nombres que se reciban antes del 31 de diciembre de 2023 se grabarán en un microchip, junto con el poema, escrito por la poeta Ada Limón titulado «Elogio del misterio: Un poema para la astronave Europa”.

Para firmar el participante debe leer el poema traducido al español y aprender más sobre la misión ingresando al siguiente enlace web.

El poema de Limón fue traducido y adaptado al español por Roque Raquel Rivera, poeta y traductor puertorriqueño.

El sitio web en español también permite a los participantes crear y descargar un recuerdo personalizable, una ilustración de cada nombre en un mensaje en una botella, con texto en este idioma y con una imagen de fondo de Europa y Júpiter para conmemorar la experiencia.