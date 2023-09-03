En Lima se derriba el ‘muro de la vergüenza’

domingo, septiembre 3, 2023

Este muro separa a los vecinos que viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, de aquellos que residen en casas de lujo y disfrutan de piscinas en un vecindario privilegiado con calles asfaltadas

En Lima, Perú, un cerro que ha dividido a ricos y pobres durante cuatro décadas ha comenzado a desmoronarse desde este sábado 2 de septiembre de 2023.

Esta columna de piedras y cemento, conocida como el ‘Muro de la Vergüenza’, ha sido símbolo de las profundas divisiones en la capital peruana, aunque aún persisten las desigualdades.

La demolición del «Muro de la Vergüenza» comenzó esta semana gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, poniendo fin a cuatro años de batalla legal entre ambas partes. Aunque esta acción es un paso importante hacia la igualdad, las divisiones sociales en Perú aún son profundas y requieren de un esfuerzo continuo por parte de la sociedad y el gobierno para abordarlas.

La eliminación de esta barrera física es un recordatorio de la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en Perú, donde todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos que merecen.