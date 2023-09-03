LOADING

En Lima se derriba el ‘muro de la vergüenza’

Redacción
domingo, septiembre 3, 2023
Este muro separa a los vecinos que viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, de aquellos que residen en casas de lujo y disfrutan de piscinas en un vecindario privilegiado con calles asfaltadas
En Lima, Perú, un cerro que ha dividido a ricos y pobres durante cuatro décadas ha comenzado a desmoronarse desde este sábado 2 de septiembre de 2023.

Esta columna de piedras y cemento, conocida como el ‘Muro de la Vergüenza’, ha sido símbolo de las profundas divisiones en la capital peruana, aunque aún persisten las desigualdades.

Este muro separa a los vecinos que viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, de aquellos que residen en casas de lujo y disfrutan de piscinas en un vecindario privilegiado con calles asfaltadas.

La demolición del «Muro de la Vergüenza» comenzó esta semana gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, poniendo fin a cuatro años de batalla legal entre ambas partes. Aunque esta acción es un paso importante hacia la igualdad, las divisiones sociales en Perú aún son profundas y requieren de un esfuerzo continuo por parte de la sociedad y el gobierno para abordarlas.

La eliminación de esta barrera física es un recordatorio de la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en Perú, donde todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos que merecen.

