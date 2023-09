El Darién no es como lo pintan en redes sociales

domingo, septiembre 24, 2023

El fenómeno migratorio se ha convertido en una crisis global, no solo por el gran flujo migratorio desde África hacia Europa, en donde el papa Francisco ha pedido acoger a los migrantes, sino por las oleadas de migrantes que intentan pasar a diario la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá para llegar finalmente a Estados Unidos.

En los primeros ocho meses de 2023, más de 385.000 personas han cruzado el Tapón del Darién, que superan con creces las cerca de 280.000 registradas en 2022. Se prevé que al finalizar el año unas 500.000 personas hayan atravesado la frontera colombo-panameña.

Solo en agosto de 2023, 82.000 personas llegaron a Panamá. En el mismo periodo de 2022 fueron 31.000. A diario, según las cifras oficiales, casi 3.000 personas cruzan la frontera, de estas el 20% son niños. Muchos migrantes, según información de EFE, se aventuran a cruzar la selva motivados por videos en redes sociales y comentarios de conocidos, pero al llegar se dan cuenta de que es peor de lo que imaginaban.

Noelia Rojas es una mujer venezolana que, luego de ver videos en redes sociales, tomó la decisión de emprender una travesía, que ahora, al ver la realidad, no le recomienda a nadie. La mujer está en una zona acampada de Bajo Chiquito, un municipio selvático cerca de la frontera con Colombia. Allí, le contó a EFE que fue “horrible” cruzar la selva y que por el camino vio muchos muertos.

“Si yo hubiese sabido que ese camino era así, no arriesgaría a mi hija”, reconoció a EFE. “Me vine confiada (…) porque no tenía la menor idea de que eso iba a ser así”. Noelia confiesa que se informó por redes sociales, pero que “lo que presentan en las redes no es ni la cuarta parte de lo que uno vive en la realidad”.

Bajo Chiquito, a la orilla del río Tuquesa, es el primer poblado al que llegan los migrantes luego de salir de la selva. Es un asentamiento indígena de unas pocas decenas de casas de madera. Allí, miles de migrantes hacen cola durante horas para registrarse con las autoridades panameñas.

Delia Gómez es otra migrante venezolana, la mujer de 51 años está en el centro de recepción migratoria de Lajas Blancas, al que llaman “la ONU”. Allí las autoridades panameñas les dan cobijo, atención médica y alimento. Con una rodilla vendada, sentada bajo una carpa tiene la mirada perdida y recuerda cómo se quedó sola en la selva y cómo vio muchos muertos. Solo en 2022 se contabilizaron 1.457 migrantes muertos o desaparecidos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas.

“Eso es horrible, no se lo recomiendo a nadie, quedé sola. Mis compañeros me dejaron sola, sin comida, sin nada. No recuerdo qué tiempo tuve allí en la selva, de verdad, perdí la noción del tiempo. Vi muchos muertos”, le dijo a EFE

Mariángela Torcate, otra migrante venezolana, dijo que cruzar la selva es algo que no se lo recomienda ni a su peor enemigo, también confesó que no se esperaba que fuera así, pues había visto en TikTok testimonios que hacían ver más amable la travesía por el Darién y que se dejó llevar por esto sin buscar más información, pues era más grande “el desespero de huir”.

“Quiere que le diga la verdad, eso no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. De verdad, esa no es una ruta para migrar. Lo que pasa es que uno por el desespero, por la necesidad de estar allá, toma esa decisión”.

Grupos que trafican con migrantes usan las redes sociales para atraerlos

Olivier Tenes, especialista de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Gobernanza de Fronteras y Migración, explicó a EFE que “los grupos involucrados en el tráfico ilícito de migrantes usan hábilmente las redes sociales”.

“Las personas migrantes, desesperadas por su situación económica o familiar y frustradas ante las dificultades para acceder a opciones de migración regular, ceden fácilmente a las falsas promesas de viajes fáciles y seguros que hacen los traficantes”

Camilo Ramírez, director en Colombia de la organización humanitaria Hias, señaló que los migrantes prefieren informarse a través de TikTok o de otras redes sociales por la cercanía que sienten con la persona que está narrando su experiencia migratoria.

Es diferente “que un venezolano que ha hecho la ruta se lo cuente a otro venezolano que la quiere hacer, ese voz a voz de que lo logró y de que no es tan difícil”, a que se lo cuente otra persona, y por eso “es la fuente preferida, aunque no la más fidedigna”, le dijo a EFE.

Basta con escribir “Darién” en TikTok para encontrar decenas de relatos de migrantes sobre sus andanzas por la selva. Los hay dulcificados, como si fuera un paseo de domingo. Otros son más duros, mostrando las trochas de barro, muertos, o gente abandonada en el camino. Para evitar esos peligros, se anuncian entonces aquellos que prometen viajes “VIP” con “guía experimentado”, “seguros”. Algunos cuentan su experiencia: el guía “fue muy amable”. Y es que “si tu sueño es viajar a Estados Unidos, este año lo puedes hacer”.

Migrantes asiáticos estarían pagando por la “experiencia” de atravesar parte del Tapón del Darién a caballo

A este panorama se han sumado agencias internacionales que comercializan planes vacacionales que incluyen cruzar el Tapón; haciendo que la frontera no solo sea utilizada por migrantes, principalmente venezolanos, que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, sino también personas que solo quieren vivir la experiencia.

“Hasta le ponen brazaletes para identificar a los que pagaron el servicio”, “El gobierno debe intervenir”, “Esto es una tragedia, ahora incluir a los animales, dentro del gran conflicto migratorio”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios en la publicación.

Candidatos a las alcaldías de Acandí y Necoclí harían parte del negocio de la migración

En un informe de The New York Times fueron expuestos los “emprendimientos” que promocionan las personas en Necoclí y Acandí. Darwin García, miembro de la junta de acción comunal y exconcejal de Acandí, es uno de los encargados de organizar las labores dentro de la Fundación Social Nueva Luz del Darién, que fija los precios del trayecto hasta Panamá para los migrantes.

“El trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: 40 dólares. Un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar: 170 dólares. Alguien que carga tu mochila en las lomas lodosas: 100 dólares. Un plato de pollo con arroz tras un día de escalar laboriosamente: 10 dólares. Paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable (con tiendas, botas y otros básicos): 500 dólares, o más”, advierten en The New York Times

El hermano menor de García, Luis Fernando Martínez, es líder de una asociación local de turismo, sumado a que es uno de los candidatos a la Alcaldía de Acandí, recibiendo el aval del Partido Liberal.

Lejos de negar su participación en el mercado que representa la migración para el municipio, Martínez defiende lo que se ha convertido en un negocio, ya que, para él, con esto, el lugar encontró “una vocación económica definida”.

Gustavo Petro se reunió con el presidente de Panamá: acordaron reactivar la Comisión de Buena Vecindad

El presidente Gustavo Petro y su par panameño, Laurentino Cortizo, sostuvieron una reunión privada a la salida de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York (EE. UU.). Allí conversaron sobre la crisis migratoria en la frontera colombo-panameña, y si bien la reunión fue a puerta cerrada, se supo que se llegaron a algunos acuerdos, como activar la Comisión de Buena Vecindad, según anunció el presidente panameño.

“Panamá habla de ordenar, nosotros de humanizar y que no muera la gente”, también advirtió, como lo citan en El Tiempo, que se debe entablar un diálogo eficaz con el Gobierno de Estados Unidos, pues es este el destino final de los migrantes: “No se trata de trasladar la frontera México-estadounidense hacia otros países haciendo el trabajo que deben hacer ahí recargados sobre nuestros bolsillos”, dijo el presidente Petro, según declaraciones que recoge El Espectador.

El presidente Cortizo, en X (antes Twitter), reseñó que en la reunión con su par colombiano se abordó “el avance de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, y acordamos activar la Comisión de Buena Vecindad, con la finalidad de atender temas bilaterales y estrechar los vínculos que unen a ambas naciones”.

A la salida de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Petro anotó, en un video publicado por la Presidencia de la República, que la posición de su Gobierno no es la de reprimir el flujo migratorio:

“Hay dos posiciones alrededor del flujo migratorio, que ya es una realidad en Colombia, es un flujo mundial, el éxodo le denomino, y ya alcanza cifras de más de 3.000 personas por día. Allí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios y por tanto ponerle un alto a ese éxodo es lo que nos pone en discusión: ¿cómo se hace? Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras, taponar el Tapón (de El Darién), lo cual es bastante difícil. Yo creo que esa posición no es la eficaz. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde vienen la población, es el debate que tenemos en este momento. La mejor manera de acabar el éxodo es que haya prosperidad en los países de origen de los inmigrantes”.

Levantar las sanciones a Venezuela podría mitigar la crisis migratoria: Petro

El presidente Petro, también desde Nueva York, se refirió la crisis humanitaria que se vive en el Darién por cuenta de la migración, en su gran mayoría de población venezolana que busca llegar hacia el país Estados Unidos y habló de “ordenar la migración”, también advirtió que se debe buscar una salida para que lleguen caminantes de otros países (incluyendo venezolanos) y sean legalizados para que ocupen las vacantes laborales que Estados Unidos necesita suplir:

“Estados Unidos necesita fuerza de trabajo. En realidad no está saturada la economía norteamericana, hay una cantidad de gente en Latinoamérica que quiere trabajar aquí, y hay una necesidad de trabajo aquí”

También dijo que propondrá a Estados Unidos levantar las sanciones económicas a Venezuela para garantizar que allí haya prosperidad en su población y así controlar el flujo migratorio:

“La migración no va a cesar si no hay prosperidad allá. Ese es el tema fundamental. Si allá lo que hay es pobreza, si allá empiezan a perderse las aguas por la crisis climática, si adicionalmente se bloquean sociedades enteras, lo que van a llegar aquí son millones de personas (…) La prosperidad en nuestros países es fundamental”. EFE