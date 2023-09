De la mano de Luisa o de Daniel: ¿Quo vadis Ecuador?

lunes, septiembre 18, 2023

Una vez más se presenta el dilema entre dos modelos económicos antagónicos: el Socialismo del Siglo XXI–sembrado entre 2007 y 2017- que propone la Revolución Ciudadana (RC5) y un modelo probablemente liberal que plantea el movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. Entrega #1: dolarización, seguridad y Empleo

El domingo 15 de octubre se celebrarán las elecciones entre los binomios presidenciales que pasaron a segunda vuelta el pasado 20 de agosto: Luisa González del correísmo con 33% de los votos válidos y Daniel Noboa, quien dio la sorpresa electoral con 24%. Una vez más se presenta el dilema entre dos modelos económicos antagónicos: el Socialismo del Siglo XXI–sembrado entre 2007 y 2017- que propone la Revolución Ciudadana (RC5) y un modelo probablemente liberal que plantea el movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. En esta entrega se analizarán tres aspectos claves que serían manejados de diferente forma por el nuevo presidente: dolarización, seguridad y empleo. En las 3 próximas semanas, analizaremos temas de igual importancia.

DOLARIZACIÓN

Con una aceptación de 90% por parte de los ecuatorianos, la dolarización se considera nuestra institución más popular. Esto por la estabilidad que ha logrado dar a la economía, por la solidez de la moneda que permite preservar el valor de los bienes y servicios y su virtud de mantener la inflación bajo control, tras superar el camino hacia la hiperinflación por el que transitamos en 1999/2000.

A.

En la propuesta de la RC5, tiene peso lo expresado por el candidato a la vicepresidencia, Andrés Aráuz, quien explicó a un medio de comunicación argentino su propuesta de “ecuadolarización” (abril 2023) que es la de introducir en el sistema monetario un mecanismo similar al de la convertibilidad que tuvo Argentina, “con el uso de medios de pago electrónicos y una política monetaria activa” lo cual

implicaría “la absorción de dólares para pagos internacionales”. En definitiva, su plan de gobierno involucra que se ponga en vigencia un mecanismo de incautación de dólares a la ciudadanía: ni las empresas ni las personas manejarían el billete verde, sino que el uso de esta moneda sería privativo del estado para las necesidades de pagos internacionales o similares. Los nacionales manejaríamos una moneda virtual.

La incautación de divisas ya la vivió el país cuando el sistema monetario operaba en sucres, en los años 70s, 80s y 90s. Las empresas y las personas debían recurrir al mercado oficial a comprar dólares para sus importaciones mientras que para el turismo y otros usos se adquirían las divisas en el llamado mercado libre, en donde la cotización del dólar libre era más elevada que en el mercado oficial operado por el Banco Central y que daba espacio de arbitraje entre los agentes económicos involucrados. Una propuesta como esta es, ni más ni menos ¡el retorno al infierno de las devaluaciones y de la inflación!

Otra acción de debilitamiento de la dolarización la ha expresado -sin ambages- la candidata a la presidencia, Luisa González, al señalar que se utilizarán $2.500 millones de las reservas internacionales para el gasto público. Más allá de esta ilegalidad que propone abiertamente, las reservas internacionales son activos de respaldo de los depósitos de terceros en el Banco Central (Cuadro 1).

La RC5 realizó operaciones de uso de reservas internacionales para cubrir el gasto público de 2014 en adelante, que ya generaron un hueco en el activo del BCE por $9.071 millones, que debe ser cubierto, en plazos razonables, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que ha sido pagado en apenas 28% en 2021 y 2022 por el gobierno saliente. La candidata actual viene por más: $ 2.500 millones también para el gasto. Para el correísmo, que tiene 51 curules aseguradas antes de la segunda vuelta, no sería difícil obtener aliados en el Legislativo para ajustar las leyes a la necesidad de su proyecto político.

B.

En el plan de gobierno de Daniel Noboa se menciona de manera expresa la protección de la dolarización como uno de sus principales ejes económicos, basada en cuatro puntos claves que giran en torno a: 1. la disciplina fiscal; 2. el aumento de las reservas internacionales; 3. la promoción de la inversión, y; 4. el control de la inflación, que están en la línea de dar sostenibilidad a este sistema monetario, amenazado por un déficit fiscal persistente y un elevado nivel de endeudamiento público. Para Noboa, sostener la dolarización con disciplina en las finanzas públicas es crucial “dado que una economía estable y predecible es un requisito para atraer inversión interna, externa y generar empleo”. El aumento progresivo de las reservas internacionales envía una señal positiva a los inversores (internacionales y locales) y muestra que el país tiene políticas económicas sólidas, estables y congruentes con el crecimiento económico. También actúa como una red de seguridad que permite al país ser resiliente frente a los shocks económicos externos. En la actualidad existe un marco jurídico con la Ley de la Defensa a la Dolarización, que entró en vigencia en el período del presidente Lenin Moreno, esta normativa devolvió la independencia y autonomía al Banco Central del Ecuador, reinstaló el Sistema de cuatro balances y añadió una disposición expresa que prohíbe a la banca pública financiar al gobierno central. Es decir que hay norma legal vigente para que las reservas internacionales no puedan ser usadas en el gasto público; y la propuesta de Daniel Noboa es coherente con la legislación vigente.

SEGURIDAD

La inseguridad ciudadana se disparó de un nivel de 4.824 homicidios anuales en 2022, con un promedio de 13,2 muertes violentas por día, a un promedio de 17,4 diarias en el primer trimestre de 2023, lo que podría llevar a superar las 6.300 muertes violentas en 2023, y calificaría al país como uno de los más violentos del mundo (Gráfico 1).

El Ministro del Interior, Juan Zapata, atribuye estas cifras a una guerra entre bandas delictivas que están operando en territorio ecuatoriano. Ante esta situación, los dos candidatos, Luisa y Daniel, proponen el fortalecimiento de la fuerza pública con capacitación y equipamiento, reformas al sistema judicial y mejor coordinación institucional.

A.

La propuesta de Luisa González destaca que en 2016, durante el mandato de Correa, Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina. Y propone afrontar la inseguridad desde dos ejes: 1) enfrentar al crimen organizado transnacional fortaleciendo el presupuesto de la Policía y Fuerzas Armadas, los Ministerios del Interior y el de Defensa, depurando estas instituciones, reconstruyendo los sistemas de inteligencia y fortaleciendo la cooperación interinstitucional e internacional; 2) enfrentar a la delincuencia común fortaleciendo y tecnificando la DINASED y la Policía, y mejorando las condiciones sociales que generen empleo y reduzcan la pobreza. En la práctica, en 2009 el líder de la RC5 desmanteló la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional (UIES) y eliminó toda la cooperación internacional de seguridad con EEUU; así mismo, exigió el retiro de la Base de Manta, que contribuía a evitar, al menos en un alto porcentaje, el ingreso de bandas de narcotráfico y terrorismo al país. Por otra parte, en la Constitución de 2008 habilitó la llamada “ciudadanía universal”, lo que quitó el blindaje a las fronteras y las hizo permeables al ingreso de mafias (albanesa, calabresa) y carteles de la droga, disidencias de grupos guerrilleros que se han tomado el territorio. Preocupa que aunque se pueda capacitar y equipar a la fuerza pública, la cercanía de políticos de la RC5 con la ideología, con representantes de las FARC, e incluso con financiamiento proveniente de ese grupo; la cercanía política con grupos como los Latin Kings, no ayude a la construcción de la paz. No se puede dejar de lado el hecho de que el estallido social de octubre de 2019 y de junio de 2022 fue alimentado y organizado por los Comités de la Revolución Ciudadana, creación de RC5. Sus acciones incendiarias y destructivas en la ciudad de Quito, contra el funcionamiento y la propiedad de las empresas, en los pozos de producción petroleras estuvieron al mismo nivel que otras acciones terroristas. Entonces las propuestas pueden plantear buenas intenciones pero las acciones del pasado impactan.

B.

La propuesta de Daniel Noboa reconoce que un enfoque punitivo o coercitivo, como el actual, ha demostrado ser insuficiente para atacar la raíz de la problemática. La propuesta más visible es una reforma al Código Orgánico Integral Penal para mejorar la aplicación de la ley, acelerar procedimientos judiciales, fomentar las penas alternativas para los delitos no violentos y cambios en las políticas de prisión preventiva. No cabe duda de la necesidad de cambiar la ley para mejorar el proceso integral de prevención y trata del delito. ¿Cómo hacerlo? La alternativa de una consulta popular no permitiría abarcar el nivel de minuciosidad requerido; eso sin contar que se requiere de tiempo y recursos económicos para ponerla en marcha. Alternativamente, una reforma vía Asamblea Nacional corre el riesgo de bloqueo, al no conseguir la mayoría requerida cómo sucedió con la última legislatura.

Se plantea también la contratación de más personal judicial, implementación de tecnologías y mejoramiento de las condiciones de la infraestructura penitenciaria, todo lo cual no toma en cuenta las condiciones en las que se recibirán las cuentas fiscales (sin recursos que financien el gasto corriente ni tampoco se tiene fuentes de financiamiento para proyectos de inversión). Tras asegurar su puesto en el balotaje, socializó con la prensa su propuesta de alquilar barcos prisiones con capacidad de hasta 400 reos, por un costo estimado de $8 millones por año, con un alquiler que duraría entre los 8 y 10 años. Si bien esta iniciativa puede mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía, por trasladar y aislar a los presos más violentos y reducir el hacinamiento, la propuesta deja muchos vacíos sobre su efectividad en el corto plazo, el respeto a los derechos humanos y su capacidad de financiamiento en el mediano plazo.

Finalmente, vía redes sociales, ha señalado que revisará y tomará en cuenta elementos de la propuesta del ex candidato presidencial Jan Topic. Además la intención de crear una Central de Inteligencia que contará con avanzada tecnología para entregar información a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para prevenir y combatir la criminalidad de los grupos terroristas. El Ecuador en la actualidad tiene tres instancias que manejan la inteligencia y contrainteligencia: 1. Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), 2. Dirección General de Inteligencia Policial y 3. Comando de Inteligencia Militar Conjunta. Es preciso que la propuesta de Noboa aglutine esfuerzos y logre conformar una sola institución que trate a la inteligencia y contrainteligencia de manera integral.

EMPLEO Y TEMAS LABORALES

A.

La fórmula de la RC5 destaca la necesidad de reactivar la economía nacional con crédito productivo a bajo interés. Luisa propone trabajar con el sector productivo, con la industria, para generar empleo y dinamizar el consumo, lo cual reduciría la violencia y delincuencia. También ha prometido utilizar la inversión pública como instrumento de generación de empleo: “el estado tiene que asumir el rol de empujar la economía… reducir los niveles de desempleo a través de inversión pública de calidad y responsable”. Ofrece la condonación de la deuda hasta $10.000 a los sectores agrícola y pesquero (entrevista a Radio América) y retomar el Plan Renova que a través de un bono facilitó la chatarrización y renovación de unidades de transporte público entre 2008 y 2011, pero cuyo manejo ocasionó ingentes pérdidas a la Corporación Financiera Nacional (CFN). Andrés Aráuz, en una visión que magnifica el fortalecimiento del estado y con un estilo crítico al sector privado, destaca que el primer paso será el cobro de impuestos a los grandes deudores del SRI (empresas y grupos económicos) para contar con esos recursos para la inversión y reemplazar los recursos que se van a sacrificar por dejar de explotar el proyecto petrolero ITT (Ishpingo – Tiputini – Tambococha). El sentido de esta prioridad lo explica como el fin de la evasión tributaria, sin considerar que no se trata de deudas de cobro inmediato, sino que hay litigios tributarios legítimos. La generación de empleo parte de dar confianza al sector privado que es el que genera más del 93% de los puestos de trabajo en el mercado laboral ecuatoriano (Gráfico 2).

La política laboral no toca el tema de mejorar la productividad; en cambio, va en el sentido de dar derechos de estabilidad laboral, “salario digno”, cabida al diálogo con los sindicatos, ampliar la protección y estabilidad laboral a trabajadores que operan a través de plataformas digitales, entre otros. Se ofrecen exenciones tributarias para empresas que creen empleo para jóvenes con subsidios directos al salario.

En esta propuesta no se toca el tema de cómo defender los derechos de los desempleados o de los que tienen empleos de baja calidad (la mayoría), no se plantea abrir el espectro de posibilidades de generación de empleo desde un marco legal que favorezca la contratación de acuerdo con las necesidades reales del mercado laboral. Y no responde a la gran duda: ¿cómo crear empleos con el actual marco laboral que ha resultado ser tan excluyente por su rigidez extrema? ¿Cómo puede mejorar la situación de empleabilidad si la propuesta va por el lado de fortalecer el régimen laboral caduco y se insiste en fortalecer las prebendas?

B.

La propuesta de Daniel Noboa, no incluye ninguna reforma legal para mejorar el empleo y/o flexibilizar las condiciones de contratación para las empresas. Eso sí, visualiza al crédito cómo una poderosa herramienta que permitirá la generación de plazas de trabajo en el Ecuador. Con esta política de facilitar el crédito, se estimula a la economía y mejora la competitividad de las empresas para crecer, innovar, pero principalmente contratar más trabajadores. Pese a ser una visión relativamente válida, surgen varias dudas en torno a la aplicación. Si se modifican las tasas de interés, se requiere que pase por un proceso aprobatorio de la Junta de Política y Regulación Financiera. Alternativamente, se puede mejorar la cantidad y colocación de crédito a través de la banca pública como la Corporación Financiera Nacional (en proceso de fusión con BanEcuador BP). La regulación deberá estar a cargo de la Superintendencia de Bancos y de esta manera asegurar que todos los agentes económicos involucrados actúen de buena fe, de manera justa y transparente minimizando el riesgo moral y la corrupción, para que no se generen distorsiones en el sistema bancario que pudieran derivar en burbujas de crédito que pongan en riesgo a todo el sistema financiero.

El plan detalla que para la generación de empleos se necesitará invertir en los sectores estratégicos. Se mencionan áreas como: la tecnología, la energía renovable, la agricultura y el turismo. Para este propósito, se plantea la creación un “fondo de inversión gubernamental” para apoyar directamente proyectos en estos sectores, a la par de la creación de un programa de desarrollo de infraestructuras. El problema es que estas propuestas – que merecerían su inmediata aplicación- chocan nuevamente con la situación fiscal que heredará el próximo gobierno, y que no le dará mucho margen de acción para materializarlas. Trae dudas también la manera en seleccionar los sectores “merecedores” de los fondos de inversión e infraestructuras. Ecuador debe mirar hacia un nuevos mecanismos que alineen incentivos de los agentes económicos para llevar a cabo modelos de concesiones a privados para no arriesgar capital público que se puede orientar a salud, educación y seguridad.

Habla también de incentivos fiscales, que si bien pueden ser una herramienta eficaz para atraer inversión extranjera directa (IED) y generar más empleo, deben ser analizados cuidadosamente dadas las restricciones de ingresos que tiene el Presupuesto General del Estado (PGE). Se requerirá de un análisis pormenorizado de parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) en términos de gasto tributario, valoración de los actuales incentivos, así como el cobro de impuestos a empresas que mantienen obligaciones con el fisco. Corrigiendo esas distorsiones que existen hoy en día, se requiere que esos incentivos impacten positivamente en las empresas para que exista un retorno favorable para la economía, el empleo y la sociedad.

