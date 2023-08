La academia crítica el debate por ser superficial y omitir temas importantes

lunes, agosto 14, 2023

En Dialoguemos.EC, estamos evaluando las posiciones y propuestas de los candidatos presidenciales presentadas en el debate nacional. En relación a las conclusiones, los analistas comparten sus puntos de vista y plantean cuestionamientos acerca de la falta de claridad en las propuestas de los aspirantes a la presidencia. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva de la academia al respecto? A continuación, compartimos algunas opiniones

Tiempo de lectura: 6 minutos

A pesar del impacto global tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Ecuador y el mundo siguen conmocionados. Sin embargo, las elecciones previstas para el 20 de agosto siguen su curso. A pesar de este sombrío suceso, el domingo se llevó a cabo el debate presidencial tal y como lo había programado el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los siete candidatos presidenciales se enfrentaron en una discusión que duró menos de tres horas y dejó un sinsabor, en diversos sectores, por la poca preparación y conocimiento de la realidad nacional. A pesar de las expectativas de respuestas a las preguntas planteadas, el debate se transformó en un intercambio de opiniones entre los candidatos en lugar de ahondar en los temas sugeridos por el Comité de Debates.

La gran ausencia de Fernando Villavicencio se notó. El candidato designado, en su reemplazo, por el Movimiento Construye, Christian Zurita, no pudo participar en el debate, porque el CNE aún no aprueba su candidatura, según la presidenta del organismo, de no existir impugnaciones recién el próximo miércoles se analizaría ese tema.

El debate no reflejó un nivel de madurez política por parte de los candidatos. En vez de abordar cuestiones relevantes, se observaron ataques sin fundamento, promesas sin estrategias definidas y enfrentamientos entre facciones políticas.

El debate presidencial, inicialmente concebido como una plataforma para acercar a los candidatos a la ciudadanía y ofrecer una mayor comprensión de sus propuestas, ha generado diversas reacciones en el ámbito académico. A continuación, examinamos la perspectiva de expertos y analistas sobre este evento político.

El Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, expresó su opinión a través de las redes sociales, señalando la falta de profundidad en el debate. Montaño Galarza cuestionó la ausencia de referencias al contexto globalizado en el que se desenvuelve el país, así como la omisión de temas como la integración andina, el libre comercio, la tributación y las inversiones.

#DebatePresidencial2023 Ninguna mención al cambio que el mundo experimentó -para siempre- a raíz de la pandemia, ni a la irrupción vertiginosa y sin precedentes de las tecnologías en prácticamente todos los ámbitos de la vida.

👉🏼 Un “debate” anclado en el pasado. #Ecuador — César Montaño Galarza (@cesarmontanog) August 14, 2023

#DebatePresidencial2023

👉🏼 Preguntas necesarias: ¿Cómo se conducirán en un marco de equilibrio de poderes? ¿Cómo será su política y el trabajo con la justicia y el órgano legislativo? ¿Qué harán para profundizar la democracia? ¿Cómo garantizarán seguridad jurídica? #Ecuador — César Montaño Galarza (@cesarmontanog) August 14, 2023

En la misma línea, se sumó el analista internacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Carlos Estarellas, quien destacó la necesidad de un liderazgo sólido para enfrentar los problemas que aquejan al Ecuador. Estarellas lamentó que algunos candidatos se desviaran de las preguntas planteadas y recurrieran a descalificaciones en lugar de abordar los temas de manera sustancial.

En el debate algunos “candidatos” respondieron lo que quisieron y no lo que les preguntaron, asimismo las descalificaciones no se hicieron esperar — Carlos Estarellas (@CEstarellasV) August 14, 2023

Gisella Bayona @gisella_bayona y Andres Jungblutn @ajungbluth son muy buenos periodistas y hacen todo lo posible para dirigir el debate lamentablemente la dirección del debate la estableció el Consejo Nacional Electoral dejando muchos vacíos — Carlos Estarellas (@CEstarellasV) August 14, 2023

Por su parte, la periodista y docente de la Universidad San Francisco de Quito, Tania Orbe, fue crítica con la dinámica del debate, haciendo referencia a una de las propuestas del candidato Yaku Peréz a Jan Topic: “Le invito, elija dos soldados legionarios, los mejores de usted, y le invitó al terreno, a una cancha de vóley para jugar ecuavoley”.. Señaló la falta de enfoque en temas importantes, como el cambio global provocado por la pandemia y la influencia de las tecnologías en la sociedad moderna.

Un partido de ecuavoley de @yakuperezg frente a ‘no tanta bala’ de @jantopicecuador

Ese es el nivel del #DebatePresidencial 🇪🇨 ahora mismo.

Nos quedan 8 días para elegir presidente. — Tania Orbe (@taniaorbe) August 14, 2023

Ahora #DebatePresidencial 🇪🇨organizado por el @cnegobec con tiempos de respuesta de un minuto y réplicas de 45 segundos.

Hay debate aunque el candidato @feviIIavicencio haya sido asesinado 4 días atrás.

La nueva candidatura de @christianzr y @AndreGonzalezNa aún no es aprobada pic.twitter.com/TXHkKEtplL — Tania Orbe (@taniaorbe) August 14, 2023

También, el Vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Wilson Araque J., expresó su insatisfacción con la dirección del debate. Consideró que hubo confusión en los candidatos y moderadores, y que las respuestas con propuestas concretas fueron escasas, a pesar de la larga duración del evento.

El politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina Pérez, analizó el impacto de los discursos de los candidatos en los electores. Según su opinión, algunos candidatos ganaron o mantuvieron seguidores, mientras que otros no tuvieron efecto significativo. Medina también destacó la falta de profundidad en las propuestas y la presencia de lugares comunes en los discursos.

Yo creo (mi impresión con todos mis sesgos) que tras el debate, en términos de electores:

Topic y Armijos: ganaron electores (sí,Armijos ganó electores)

Sonnenholzner: ganó o mantuvo electores

Noboa y Hervas: sin efecto

González: mantuvo o perdió electores

Yaku: perdió electores — Pablo MEDINA PÉREZ (@pabmedpe) August 14, 2023

El economista de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded, se centró en las declaraciones de la candidata de la revolución, destacando su enfoque en la nostalgia por el gobierno anterior. Espinoza consideró que hablar del pasado en un país joven no es una estrategia efectiva y criticó la falta de propuestas orientadas hacia el futuro.

Que Luisa no tiene nada que aportar ya lo sabíamos muchos,

lo que me sorprende es que le hayan hecho aprenderse sólo estas frases de nostalgia del gobierno de Correa, cuando hablar de pasado en un país joven es una pésima estrategia, en lugar de hablar de futuro. https://t.co/5xF8y85mfn — Luis Espinosa Goded (@luisesgo) August 14, 2023

La experta en comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, Andrea Velásquez, analizó el debate desde la perspectiva del formato, los moderadores y la apariencia de los candidatos. Velásquez también enfatizó que el debate tuvo un alto costo económico para el país.

La cinta de la bandera de #Ecuador en el terno de @ottosonnenh camisa blanca, sin corbata #todocomunica #DebatePresidencial #DebatePresidencial2023 — Andrea Victoria Velásquez Benavides (@avvelasquez) August 14, 2023

En serio este #DebatePresidencial cuesta $$$$ por favor sean conscientes, cada segundo cuesta… #DebatePresidencial2023 @cnegobec — Andrea Victoria Velásquez Benavides (@avvelasquez) August 14, 2023

El Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec realizó un minuto a minuto del debate, resaltando la ausencia de Christian Zurita en el evento.

#DebatePresidencial #EleccionesAnticipadas2023 Inicia la jornada del debate presidencial. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral anuncia que el proceso de inscripción del reemplazo del candidato Fernando Villavicencio(+) no se ha cumplido a cabalidad al momento ⬇️ — Centro de Estudios Sociopolíticos (@SopolECOTEC) August 13, 2023

En el ámbito electoral, Gonzalo Albán, también de la Ecotec, destaca en su análisis la necesidad de forjar la unidad política y una postura sólida ante la inseguridad. Hace alusión a la metáfora poco convencional presentada por Yaku Pérez, sugiriendo la idea de un “ecuavoley de reconciliación nacional” con Yaku como un posible mediador tras las elecciones.

Definitivamente no es el momento, pero después de las elecciones y con las prioridades atendidas, yo si armaría un volley con Yaku. Seguramente mejores resultados que los consensos de cusín se lograrían. Un ecuavolley de la reconciliación nacional. — Gonzalo Albán Molestina (@GonzaloAlbanM) August 14, 2023

Albán destacó el lado humorístico de los ecuatorianos, quienes durante el debate inundaron las redes sociales con memes. Según el experto, esto representa una respuesta creativa en medio de la compleja realidad política que atraviesa el país.

Cada debate, mil memes. Dentro de lo oscuro del acontecer, hay la creatividad de miles de espectadores que le dan un poco de color a lo miserable que a veces resulta la política. No es falta de seriedad, es resiliencia. — Gonzalo Albán Molestina (@GonzaloAlbanM) August 14, 2023





Además, este experto enfatiza la importancia de identificar un “enemigo común” como elemento unificador. Albán considera que las diversas propuestas de los aspirantes podrían tener objetivos compartidos, los cuales podrían servir como cimientos para la colaboración y el entendimiento mutuo.

— Gonzalo Albán Molestina (@GonzaloAlbanM) August 14, 2023

Para mi, la mejor participación se alineó a la de quien identificó bien al enemigo común. https://t.co/8cpB5FN22r — Gonzalo Albán Molestina (@GonzaloAlbanM) August 14, 2023



Manuel Montero, portavoz de la Universidad Casa Grande, compartió una perspectiva crítica en relación al reciente debate presidencial en Ecuador. En consonancia con el deber cívico, Montero propuso extender la jornada para presenciar el #DebatePresidencial. Sin embargo, su opinión denotó una desilusión en relación a la asignación de recursos públicos a candidatos que, según su percepción, no lograron comprender ni el reglamento del debate ni ofrecer respuestas coherentes.

Por deber cívico extendiendo la jornada para ver el #DebatePresidencial

Lamentable que nuestros impuestos vayan para candidatos que ni un reglamento ni respuestas pueden comprender.

Esperemos los moderadores sean iguales con todos. pic.twitter.com/nxKWwWB5Co — Manuel Montero Lara (@mmontero89) August 14, 2023

En resumen, los especialistas comparten su crítica al debate presidencial debido a la superficialidad en las respuestas, los choques y descalificaciones entre candidatos, la omisión de temas cruciales y la demanda de un liderazgo firme. Además la percepción general es que el debate no logró cumplir su cometido de presentar propuestas definidas y significativas a los votantes en Ecuador.