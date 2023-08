¿Cómo prevenir y detectar el plagio en la academia?

El autor

Master of Arts (Department of Cinema Studies, New York University, 2016), licenciada en Comunicación con Mención en Periodismo para Prensa, Radio y Televisión (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013). Exbecaria del Programa Fulbright Foreign Student Program. Correctora editorial; desde 2018 hasta la actualidad se desempeña como tutora académica en la Casa Andina, centro de escritura de la Universidad Andina Simón Bolívar.