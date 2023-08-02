Comercio ilícito debe combatirse con medidas lícitas

miércoles, agosto 2, 2023

En el mes de julio de este año se publicó en el Registro Oficial el Acuerdo Nro. MPCEIP-MPCEIP-2023-0030-A. Este Acuerdo Ministerial emitido por Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP) busca emitir los parámetros para el fortalecimiento de los mecanismos en el sistema de perfiles del riesgo y el control aduanero frente a posibles situaciones de fraude aduanero, lavado de activos y otras operaciones ilícitas. Aunque la intención de luchar contra el comercio ilícito es loable y necesaria, la solución que se intenta aplicar es más negativa que positiva.

Mecanismo contradice los acuerdos Internacionales. En los instrumentos firmados con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comunidad Andina (CAN) se determinan reglas claras para la valoración aduanera y su control. No obstante, el mecanismo propuesto por el Ministerio de Producción, incumple ambas normativas.

La medida utiliza herramientas anti técnicas. Para luchar contra el comercio ilícito, el Ministerio de Producción propone que las

mercancías que entren al Ecuador por debajo de un parámetro determinado entren a un proceso de duda razonable. Sin embargo, no

establece el cómo se determinó el parámetro para cada producto. En otras palabras, fueron fijados arbitrariamente. Una medida técnica,

debería ser explícita en el cálculo de los valores y la metodología aplicada debe reflejar la realidad del mercado, respetando lo previsto en la base de valor aduanera.

El acuerdo ministerial contraviene el Decreto Ejecutivo 468. Dicho Decreto ordena priorizar la facilitación aduanera y el control posterior. El Acuerdo Ministerial propuesto por el Ministerio de Producción obstaculiza la facilitación del comercio al introducir un

mecanismo anti técnico e ineficiente en las importaciones. Los procesos de duda razonable requieren revisiones técnicas y minuciosas, por lo que disponerlo obligatoriamente a más de 500 subpartidas es una carga inmanejable. Esto aumenta los tiempos en puerto y por ende los costos de los productos.

La medida abre la puerta a corrupción, contrabando y otros ilícitos. En la práctica, se observa cómo aquellos importadores que

intentan introducir mercancías subvaloradas, al ser detectados y enfrentar el proceso de duda razonable, recurren a mecanismos de

dudosa ética para evadir los controles establecidos. Esta situación genera una serie de incentivos perversos que alimentan la

continuidad de estas prácticas deshonestas. Así se termina perjudicando a comerciantes formales, en lugar de a aquellos que cometen

los ilícitos.

El enfoque debe estar en el control posterior. Como solución, es más beneficioso enfocarse en el control posterior. De esta manera, se

evitaría paralizar la mercancía mientras se resuelve el proceso de duda razonable. El control posterior brinda más tiempo para

realizar análisis exhaustivos y no entorpece las actividades de los comerciantes. Además, este enfoque puede corregir problemas de mercado en caso de competencia desleal con mercancía subvalorada.

En resumen, es un objetivo lícito, perseguido con medidas ilícitas. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha promovido la lucha contra el

comercio ilícito desde hace mucho tiempo, proponiendo mecanismos técnicos y justos. No podemos estar de acuerdo con medidas

anti técnicas. Solicitamos la eliminación del Acuerdo Ministerial, y en su lugar, construir soluciones técnicas en conjunto con todos los

sectores perjudicados.