Campana lleva al Inter a la final de la U.S. Open Cup

jueves, agosto 24, 2023

Inter Miami, comandado por el liderazgo de Lionel Messi y un doblete de Leonardo Campana, clasificó este miércoles a la final de la US Open Cup, al vencer al Cincinnati por 5-4 en los penales, tras el 3-3 en los tiempos extras

Leonardo Campana y Leo Messi se encontraron en un vibrante partido de semifinal de la U.S. Open Cup. El Inter Miami avanza a la final tras ganar 3-2 al Cincinnati con doblete del ecuatoriano y Josef Martínez.

Luciano Acosto sorprendió al minuto 18 del primer tiempo y puso en ventaja al cuadro del Cincinnati. La zaga defensiva del Miami no dio la cobertura al delantero argentino y él aprovechó una serie de rebotes para rematar de zurda.

En la segunda parte fue Brandon Vazquez quien aumentó la ventaja para el dueño de casa con un tremendo remate desde afuera del área. El futbolista se impuso tras un impresionante contraataque que se generó desde una pérdida de balón de Lionel Messi.

El descuento llegó por vía aérea. Tras un gran centro de Lionel Messi, el ecuatoriano Leonardo Campana conectó un cabezazo y puso el 2-1 en el marcador. Esta es la primer asistencia del campeón del mundo al joven delantero tricolor.

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

El empate del partido llegó en los minutos adicionales. Al minuto 97, nuevamente Messi asistió a Campana, quien con gran clase puso su doblete. Pese a la gran actuación de los ‘Leos’, el partido tuvo que avanzar a los alargues.

En el tiempo complementario, el venezolano Josef Martínez apareció y marcó el 3-2, pero el Yūya Kubo empató el compromiso y obligó a los penales. Inter no falló y la diferencia estuvo en el penal mal cobrado por Nick Hagglund del Cincinnati.

El Inter Miami se mete en una nueva final de la mano de Lionel Messi. Ahora esperan rival del vencedor de la otra final entre Houston Dynamo y Real Salt Lake. Con ello está a un paso de obtener el segundo título en la historia del Inter Miami.