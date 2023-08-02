Brasil eliminado del Mundial de Fútbol Femenino

miércoles, agosto 2, 2023

La eliminación del elenco femenino es el tercer golpe para las selecciones brasileñas en menos de un año, tras las caídas en cuartos de final de las ‘Canarinhas’ masculinas en los mundiales de Catar-2022 en diciembre y el Sub-20 de Argentina-2023 en junio

Tiempo de lectura: 2 minutos

La sorpresiva eliminación este miércoles de la selección brasileña en la fase de grupos del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda, el último de la legendaria Marta, generó lamentos en el país que es potencia en América Latina.

«Es frustrante ver la última Copa de Marta y salir en la fase de grupos», dijo la exmediocampista Formiga, otrora compañera de la número 10 de la ‘Seleção’ y actual comentarista en la cadena SporTV.

El sueño de Marta, quien a los 37 años buscaba el título en su sexta y última participación mundialista, acabó más temprano de lo esperado al no pasar de la primera fase, algo que no ocurría para la ‘Canarinha’ desde la Copa del Mundo de 1995.

«Brasil es eliminado y el sueño de Marta acaba», sintetizó en la apertura de su sitio web el diario Folha de S. Paulo, junto a una foto de la histórica jugadora con gesto de tristeza.

Aunque las sudamericanas no eran favoritas al título, que en la modalidad femenina nunca han ganado, se esperaba que pasaran de ronda sin mayores inconvenientes.

En su recorrido, la ‘Seleção’ arrancó con goleada ante Panamá (4-0), perdió contra Francia (1-2) y empató sin goles este miércoles ante Jamaica, quedando tercera del Grupo F.

«Brasil juega mal, empata con Jamaica y es eliminado», tituló el portal deportivo Globo Esporte, que evaluó el choque contra las jamaiquinas como «el peor partido» de la ‘Verdeamarela’ en el torneo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien alentó al equipo nacional durante su recorrido hacia y en el Mundial, le dedicó un mensaje.

Presidente envía mensaje

«Lamentablemente, la selección femenina no se clasificó (…) Brasil las alentó hasta el último segundo. Ahora, hay que seguir invirtiendo más en el fútbol femenino. Gracias por la garra», escribió en Twitter, ahora X.

También hubo lugar para críticas.

La comentarista Ana Thaís Matos dirigió la suya al cuerpo técnico encabezado por la DT sueca Pia Sundhage.

«Brasil no tuvo personalidad. Tenemos confianza en la comisión (técnica), pero tenemos que recordar que Brasil es más grande (…) las jugadoras tienen que tener la responsabilidad», dijo.

«Es decepcionante lo que Brasil jugó en esta Copa (…) La historia es gigante, y ningún entrenador es más grande que Brasil», añadió, criticando especialmente la demora en hacer cambios en los juegos.

«Había mucha expectativa por el equipo masculino, luego empezó el femenino. Volvimos a ilusionarnos, pensando que resultaría, y de repente salen (del campeonato). Ni siquiera llegaron a octavos, es un poco triste», dijo la estudiante Juliana Rossi, de 21 años, en Sao Paulo.