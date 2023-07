lunes, julio 17, 2023

Tras la revisión de varios estudios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al aspartamo como un producto «potencialmente cancerígeno» para los humanos. Se trata de un edulcorante artificial, de origen químico, que ha sido ampliamente usado en el mundo desde los años 80. Este se volvió popular por ser un endulzante bajo en calorías, que además es 200 veces más dulce que el azúcar normal.

El aspartamo se presenta, generalmente, en forma de polvo granulado de color blanco. Aunque también se lo puede encontrar en una variedad de productos que se venden regularmente en los supermercados y tiendas de barrio.

A pesar de la declaratoria de «potencialmente cancerígeno», la OMS recalcó que el aspartamo no es un peligro inmediato a la salud, sobre todo si no se consume en altas cantidades. La OMS dice que el consumo aceptable de aspartamo por día es de 40 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Entonces, con una lata de soda, que tiene entre 200 o 300 miligramos de aspartamo, un adulto de 70 kilos necesitaría consumir de 9 a 14 latas por día para exceder la ingesta diaria aceptable.

¿Qué productos en Ecuador contienen aspartamo?

En Ecuador, el aspartamo puede encontrarse en productos como chicles, sodas, postres, yogurt y en muchos de los snacks categorizados como ‘sin azúcar’. Además se lo puede encontrar en productos como jugos artificiales, gelatinas, helados, cereales, siropes e incluso en la pasta de dientes y vitaminas.

Su consumo, al igual que el de otros edulcorantes bajos en calorías, aumentó en 2014, cuando se implementó la etiqueta del semáforo nutricional.

El semáforo categoriza los productos alimenticios como bajo, medio y alto en azúcar, sal y grasa. El objetivo era incentivar a las personas a mejorar sus hábitos de consumo y así reducir la incidencia de enfermedades y problemas de salud pública como la obesidad, desnutrición, diabetes, hipertensión y sobrepeso.

Según la investigación de una tesis publicada en 2018, el 14% de productos comercializados en Ecuador contenían edulcorantes no calóricos o bajos en calorías como el aspartamo. El 56,36% de ellos eran bebidas no alcohólicas y un 20% formaban parte de la industria de la confitería (caramelos, chicles, chocolates).

Uno de los productos más comunes que tiene aspartamo es la gaseosa de dieta. Pero también hay otros, en su mayoría aquellos que están etiquetados como ‘light‘. En Ecuador no hay una lista de estos artículos, pero sí hay formas de identificarlos.

Para saber si un producto tiene aspartamo se debe revisar la sección de ingredientes en la etiqueta. En ocasiones podría no constar con su nombre, pero se puede identificar con el código E 951. Cabe recalcar que si un producto no tiene aspartamo, esto no significa que no pueda estar endulzado con otro edulcorante. Los artículos también pueden tener sucralosa o acesulfamo de potasio (Acesulfamo-K), que también son edulcorantes muy comunes en Ecuador.

¿Qué implica la declaratoria de la OMS?

El 14 de julio de 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró al aspartamo como «potencialmente cancerígeno» para los seres humanos. Sin embargo, esto no significa que los productos que contengan e edulcorante van a desaparecer del mercado.

En un comunicado, la OMS aseguró que los estudios hechos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios (Jecfa) no concluyen que el aspartamo es un peligro inmediato a la salud. Sin embargo, sí dicen que existe una relación entre su consumo en exceso y potenciales efectos cancerígenos.

Las evaluaciones sobre el aspartamo, dice la OMS, han indicado que si bien la seguridad no es preocupante en las dosis que se usan normalmente, hay posibles «efectos que deben investigarse mediante más y mejores estudios».

Además, dijo la organización, se requiere hacer un seguimiento más largo de los casos. El doctor Moez Sanaa, jefe de la Unidad de Normas y Asesoramiento Científico sobre Alimentación y Nutrición de la OMS, explicó que también se requiere de ensayos controlados aleatorios, «incluidos estudios de la insulina, el síndrome metabólico y la diabetes, en relación con la carcinogenicidad».

Por ahora, con los resultados obtenidos de los estudios no se puede prohibir el uso y consumo de aspartamo. La única recomendación de la OMS y el grupo de investigadores de este edulcorante es consumir las cantidades recomendadas de 40 miligramos al día por cada kilogramo de peso.

Texto publicado en Teleamazonas