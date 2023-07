En las lecciones del 20 de agosto no habrá conteo rápido

viernes, julio 21, 2023

La decisión se tomó tras la revisión de un informe técnico elaborado por el organismo electoral en el que se recomendó que no haya conteo rápido en estas elecciones

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que no habrá conteo rápido en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto del 2023.

La decisión se tomó tras la revisión de un informe técnico elaborado por el organismo electoral en el que se recomendó que no haya conteo rápido en estas elecciones. La propuesta de contar con este sistema fue presentada por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, en días anteriores.

No obstante, la titular del organismo, Diana Atamaint, aseguró que no es posible implementar el conteo rápido, primero, por el tiempo y segundo porque no se solicitó presupuesto para ello.