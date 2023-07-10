¿Cómo protegerte de las estafas y engaños en WhatsApp?

lunes, julio 10, 2023

El servicio de mensajería ofrece distintas opciones de configuración de seguridad

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las redes sociales y los servicios de mensajería lograron convertirse con el paso de los años en una parte esencial de la vida de cada usuario. Dentro de estas plataformas se encuentra gran parte de la información personal, además de la intimidad de las conversaciones, por lo que reforzar la seguridad de WhatsApp es muy importante.

Desde mensajes ofreciendo dinero hasta el robo de cuentas, las estafas son cada vez más comunes dentro del servicio de mensajería. Para minimizar los riesgos, los usuarios cuentan con los ajustes necesarios para configurar la cuenta y mantener la privacidad a salvo.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp

En principio, WhatsApp advierte a no compartir nunca el código de activación, el de 6 dígitos que recibe el usuario por mensaje SMS al momento de colocarla en un dispositivo móvil.

Para ello, según recomiendan desde la plataforma, establece un PIN personal para que tu cuenta esté doblemente protegida. Para eso deberás acceder desde Ajustes/ Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

Evita que un tercero tome tu identidad para que tu foto de perfil solo sea visible para tus contactos. Esto se configura al ingresar en Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Foto de perfil > Mis contactos. Si un familiar o amigo te hace un pedido inusual por WhatsApp, llama a la persona para confirmar su identidad.

Configuración de grupos

WhatsApp cuenta con una serie de ajustes de privacidad que ayudan a decidir quién puede añadirte a grupos. Con esta función podrás elegir entre tres opciones: Todos, Mis Contactos o Todos Mis Contactos Excepto.

A tener en cuenta: Mis Contactos significa que todos los usuarios en tu libreta de contactos te pueden añadir a grupos, mientras que Mis Contactos Excepto, brinda un control adicional para que te puedan añadir a grupos.

Borra y reportar spam

Si aparece un mensaje de un destinatario desconocido que no está en tu lista de contactos ni comparten un grupo, no hay lugar a dudas: reporta cualquier mensaje sospechoso o engañoso.

En caso de recibir mensajes de este tipo, evita darle clic en ellos o en sus links. Y nunca compartas información personal con quien los envía.

Revisa que sea una cuenta verificada

Al interactuar con una cuenta oficial busca que tenga la tilde verde. Chatbots de gobierno, organizaciones y grandes marcas tienen una tilde verde que las identifica como cuentas verificadas.

En caso de recibir un mensajes de una cuenta de WhatsApp que parece oficial pero no cuenta con verificación, ignórala, es falsa.

Desconfía de los regalos en WhatsApp

Desconfía de personas que te pidan u ofrezcan dinero a cambio de un regalo, de mensajes para empleos que parezcan muy atractivos o para apoyar una causa social; puede tratarse de estafas.

Bloquear cuentas de WhatsApp

Aquel que reciba un mensaje sospechoso puede reportarlo directamente desde la app. Incluso tiene la opción de bloquear al contacto asociado al envío de ese mensaje.

En caso de arrepentirse o simplemente haberlo hecho por error, WhatsApp permite desbloquear un contacto en cualquier momento siguiendo estos pasos: WhatsApp > Configuración > Cuenta > Privacidad > Contactos Bloqueados.

Cabe aclarar que los números bloqueados ya no se pueden poner en contacto contigo a través de la aplicación.