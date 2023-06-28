Bebé que falleció deshidratada en EE.UU. era hija de un ecuatoriano

miércoles, junio 28, 2023

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Una bebé de 16 meses de edad falleció por deshidratación en su vivienda de Cleveland, en Estados Unidos.

Medios internacionales detallaron que la madre de la bebé, Kristel Candelario, de 31 años de edad, abandonó a la pequeña en el inmueble para ir de vacaciones.

En tanto, se conoció que el padre de la menor es un ecuatoriano y solicitó una visa humanitaria.

Henry García (padre de la víctima) señaló en una entrevista con la cadena Telemundo que desea recuperar los restos de su bebé. “Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (…) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó al citado medio.

Contó que con la madre de la menor se conocieron a través de Facebook y mantuvieron un encuentro en República Dominicana.

La bebé permaneció 10 días sola en casa y al regreso de su madre la encontró ya sin signos vitales. La mujer enfrenta cargos por el delito de asesinato en primer grado.

El Departamento de la Policía de Cleveland explicó en un comunicado: “Una investigación posterior reveló que la niña había sido dejada sola y desatendida durante aproximadamente 10 días y posteriormente había muerto”.

Candelario confirmó la versión de la policía al aceptar que dejó sola y desatendida a su pequeña hija porque se fue de vacaciones.

La mujer está ingresada en la cárcel del condado de Cuyahoga bajo fianza de 1 millón de dólares.