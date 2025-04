¿Qué pasará esta semana en la U?

domingo, mayo 21, 2023

Las universidades más importantes del país han preparado una agenda con diversos eventos para que escojas el de tu interés. Te los presentamos a continuación

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

La universidad te invita a la presentación del libro “Patología Estomatológica basada en casos clínicos” escrito por la Dra. Karla Cruz Moreira.

Este libro presenta una introducción al campo clínico de la patología estomatológica para el estudiante de Odontología, siendo esta una rama que conecta las ciencias básicas con la praxis profesional. El objetivo es ofrecer al estudiante las herramientas indispensables para ejercitar el razonamiento lógico crítico mediante casos clínicos que se pudieran presentar en la práctica profesional. Esta obra generará en el lector rapidez mental al momento de establecer diagnósticos presuntivos mediante la identificación de los signos y síntomas para, posteriormente, enviar los estudios complementarios que le permitirán arribar a un diagnóstico de certeza.

El evento es gratuito

Universidad Técnica Particular de Loja

#RendiciónDeCuentasUTPL. Conoce el impacto y resultados de la gestión realizada por la #UTPL a través de proyectos e iniciativas de investigación, innovación y vinculación con la sociedad ejecutados para fortalecer la calidad de educación superior.

Martes, 23 de mayo | 10:00

En VIVO: fb.me/e/NR0ghtvb

Universidad Casa Grande

Cine en la UCG

Sinopsis:En un pequeño pueblo catalán, por generaciones las familias se han dedicado a la cosecha de duraznos. Sin embargo, muchos agricultores están vendiendo sus tierras a una fábrica de paneles solares, el pueblo tradicional está a punto de cambiar. La familia Solé no quiere vender, pero no tiene remedio porque descubren que la tierra no les pertenece.

Lunes 22 de mayo, 15h00. Entrada libre previa inscripción en: linktr.ee/contraplanocine

Universidad Andina Simón Bolívar

¿Te interesa corregir tus errores en la escritura académica? Este taller de la #CasaAndina es para ti. Solo para estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios de la Andina.

24 de mayo, 18:00

Plataforma Zoom http://bit.ly/40XNiVu

Universidad San Francisco de Quito

¡No pierdas la oportunidad de aprender sobre los tratamientos más avanzados en cirugía oral y maxilofacial! Únete a este curso, donde podrás conocer las diferentes patologías de la región del macizo facial y obtener una introducción completa sobre esta especialidad médica. No te lo pierdas, ¡regístrate hoy mismo!

Más información: [email protected]

Whatsapp ➡ https://bit.ly/433X2PX

Univesidad Ecotec

¿Qué estás esperando para empezar tu carrera universitaria? Para mayor información escríbenos vía WhatsApp:

093 9659 117 Campus Samborondón

[email protected]