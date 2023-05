Indagan si cadáver hallado en Colombia es de Jr. Roldán, líder de Los Choneros

lunes, mayo 8, 2023

Un parte policial y una fotografía hacen presumir que Junior Roldán, uno de los líderes de Los Choneros, habría sido asesinado y su cuerpo hallado Colombia. La Policía determinará esto a través de las huellas dactilares.

«Homicidio con arma de fuego, en zona rural, vereda el mango del municipio de fredonia», se lee en el parte de la Policía de Colombia, que tiene como fecha el 6 de mayo de 2023.

El cuerpo no ha sido identificado, pero se presume que se trataría de Junior Roldán, alías JR, uno de los cabecillas de la banda narcodelincuencial, Los Choneros.

El cuerpo tendrá heridas provocadas por un arma de fuego y el relato detalla: «El día hoy 06 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 17:10 horas, informan al comandante de estación de policía sobre la existencia de un cuerpo sin vida en la vereda El Mango del municipio de Fredonia. Es de resaltar, que esta persona no se ha logrado identificar, pero de acuerdo a las características físicas, la comunidad manifiesta que sería alias «JR» quien haría parte de una estructura de narcotraficante que delinque en el país de Ecuador denominado Los Choneros»

El parte compartido a LA HORA por fuentes policiales está acompañado de una fotografía donde los rasgos son muy similares a JR. Sin embargo, través de las huellas dactilares se identificará el cuerpo.

Se fugó tras intento de asesinato

Tras sufrir un atentado y quedar herido, Junior Roldán, alias JR, se quitó el grillete electrónico que era una de las medidas cautelares que tenía, luego de que un juez aceptara su prelibertad.

JR, uno de los líderes de Los Choneros, fue traslado a un hospital, el 16 de marzo de 2023, tras sobrevivir a una balacera.

El saldo del hecho fue de siete muertos. Según la Policía Nacional, la banda rival, Los Lobos sería la que planeó el atentado.

El SNAI reconoció que Roldan ya no lleva grillete, pero no ha contestado si saben o no sobre su paradero.