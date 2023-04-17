Por las lluvias hay 15 ríos desbordados en seis provincias

lunes, abril 17, 2023

Con las lluvias del 15 al 17 de abril se registraron 33 eventos: 14 inundaciones, 13 deslizamientos, 3 tormentas eléctricas, 1 colapso estructural, 1 hundimiento, y 1 vendaval

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos informó hasta este lunes 17 de abril de 2023 se han presentan 15 ríos desbordados en seis provincias.

Este informe corresponde al seguimiento realizado por la Unidades de Monitoreo de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, se observa 17 ríos con tendencia a subir de nivel.

Los ríos desbordados corresponden a los provincias de Bolívar, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo, debido a las lluvias del fin de semana.

Las provincias con mayor recurrencia de eventos se registra en Manabí, Pichincha y Guayas.

Lluvias Ecuador y personas afectadas

Entre los casos más relevantes, podemos mencionar los siguientes:

Santo Domingo/ Rio Verde /Sector Las Palmeras, por lluvias se desbordó de su cauce normal lo que provocó el ingreso de agua a viviendas del sector. 11 personas evacuadas a casa de familia acogiente.

Santo Domingo/ Valle Hermoso /Sector barrio Virgen del Cisne. Por desbordamiento del río Blanco ay 40 personas afectadas.

Santo Domingo/ Alluriquín / Vía Alóag – Santo Domingo el Km 83 (E-20). Cerrado el paso vehicular

Guayaquil/Tenguel/ Recinto San Rafaela, por lluvias se produjo el desbordamiento del Río Balao 7 personas evacuadas.

Salitre / Salitre, Cabecera Cantonal / Varios Sectores, por lluvias se registró algunos sectores con calles y avenidas anegadas con acumulación de agua.

Milagro / Milagro, Cabecera Cantonal / Varios sectores, por lluvias se produjo el desbordamiento del Río Milagro y Estero San Miguel.

Guayaquil / Tarqui/Coop. El Fortín, Bloque 7. por lluvias un vehículo quedó atrapado en una zanja del sector y se reportó 1 persona arrastrada y fallecida por el agua.

Guayaquil / Tarqui / Coop. Nueva Generación Mz. 2707 solar 01, una vivienda de cemento afectada.

Puerto López/Salango/Ayampe por el desbordamiento del río Ayampe hay 21 personas afectadas.

En Los Ríos Valencia/Valencia/rcto. Costa Azul – rcto. Península – río Quindigua por el desbordamiento del río Quindigua hay 15 viviendas afectadas y 60 personas evacuadas.

Babahoyo/La Unión/20 de agosto por las lluvias hay 70 casas abnegadas.

Santa Elena / Manglaralto / varias comunas (Olón, Curía, San José, Las Nuñez y La Entrada), hay deslizamientos de tierra en varios sectores.

Quito/ San José de Minas/ El Naranjal, Por la Unidad Educativa Carlos Rivadeneira por las lluvias y hundimiento 3 viviendas afectadas y ocho personas evacuadas.

En Imbabura Pimampiro/Pimampiro/ Tanques de agua; calles Velasco y Bolívar, por lluvias hay 7 personas afectadas.