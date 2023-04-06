LOADING

Cierres viales en Quito por eventos de Semana Santa

Redacción
jueves, abril 6, 2023
El centro histórico y el sur de la ciudad son los lugares donde existirá mayor concentración de actividades durante la Semana Santa. Aquí toda la información sobre los cierres
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Con motivo de los 29 programas que se desarrollarán en Quito desde este jueves 6 de abril y hasta el domingo 9, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará varios dispositivos de movilidad y seguridad vial.

Las autoridades de esta institución señalaron que los cinco ejes de control en los que trabajarán serán: dispositivos especiales para las procesiones que se realizarán en varios sectores de la ciudad, fiscalización en las terminales terrestres, operativos en ingresos y salidas de la ciudad, actividades de seguridad vial, monitoreo de los eventos programados y gestión de la movilidad en lugares de concurrencia masiva.

El Centro Histórico y el sur de la ciudad son los lugares donde existirá mayor concentración de actividades durante la Semana Santa.

A continuación le presentamos los principales eventos con mayor impacto vial y los cierres que la AMT realizará en varios sectores de la capital.

Recorrido siete iglesias

Día: jueves 6 de abril

Hora de cierres: 17:30

Hora del evento: 18:30

Recorrido: la ciudadanía podrá visitar las siguientes iglesias en el Centro Histórico: iglesia San Lázaro, Carmen Alto, de la Compañía, del Sagrario, de la Catedral, la Inmaculada y Santa Bárbara.

Centro Histórico

Procesión De la Luz

Día: jueves 6 de abril

Lugar: Centro Histórico

Hora de cierres: 18:30

Hora del evento: 19:00

Recorrido: desde la Basílica sobre la calle García Moreno hasta la Plaza Santo Domingo

Cierres viales: Ambato y García Moreno, Venezuela y Bolívar, Bolívar y Benalcázar, Mejía y Venezuela, Olmedo y Venezuela, Esmeraldas y García Moreno, Manabí y Benalcázar, Mejía y Cuenca y Rocafuerte y Guayaquil.

Vías alternas: Imbabura, Benalcázar, Cuenca, Esmeraldas, Oriente, Galápagos, Guayaquil, flores, Montufar y av. Pichincha.

Procesión Jesús Del Gran Poder – Centro

Día: viernes 7 de abril

Lugar: Centro Histórico

Hora de cierres: 06:00

Hora del evento: 12:00

Recorrido: iniciará y finalizará en la Plaza San Francisco y recorrerá las calles Venezuela, Manabí, Vargas, Riofrio, Venezuela, Manabí, García Moreno y Bolívar.

Cierres viales: México y Venezuela, Buenos Aires y Riofrío, Galápagos y Carchi, Oriente y Carchi, Esmeraldas y García Moreno, Olmedo y Benalcázar, Mejía y Benalcázar, Olmedo e Imbabura, Mejía y López, Imbabura, Imbabura y Bolívar, Briceño y Vargas, Caldas y Vargas, Briceño y 10 de Agosto, Torres y Venezuela, Cuenca y Rocafuerte, Loja y Venezuela, Rocafuerte y Guayaquil, Olmedo y Flores, Guayaquil y Esmeraldas, la 10 de Agosto desde la Ibarra hasta la Checa, la Imbabura con las calles Mejía, Mideros y Bolívar y la Manabí y Guayaquil.

Vías alternas: av. Mariscal Sucre, 10 de Agosto, Guayaquil, Patria, América, Pichincha y Simón Bolívar.

El recorrido del Trolebús y Ecovía se mantendrá normalmente, mientras que el Corredor Central Norte, en el sentido sur-norte después del Playón de la Marín avanzará por la av. 10 de Agosto hasta llegar a la calle Bogotá por donde girará hasta llegar a la av. América y tomar su ruta normal.

Procesión del Silencio

Día: viernes 7 de abril

Lugar: Centro Histórico

Hora de cierres: 17:00

Hora del evento: 18:30

Recorrido: inicio y retorno a la plaza Santo Domingo, recorre las calles Rocafuerte, Salvador, Milagros, Montúfar, Pereira, flores, Sucre, García Moreno y Rocafuerte

Cierres viales: la calle Sucre con la García Moreno, Guayaquil y Montufar, Rocafuerte y Madrid, Maldonado y Rocafuerte y Venezuela y Loja

Vías alternas: Imbabura, Benalcázar, Cuenca, Mejía, Esmeraldas, Oriente, Galápagos, flores, Montúfar y av. Pichincha.

Norte

Procesión Viacrucis

Día: viernes 7 de abril

Lugar: norte de la ciudad

Hora de cierres: 08:00

Hora del evento: 10:00

Cierres viales: sobre la av. 10 de Agosto y El Inca y Amazonas y Barberis y Estocolmo y en la Río Coca e Isla Isabel.

Vías alternas: La Prensa, Río Coca y 10 de Agosto

Sur

Procesión Jesús Del Gran Poder – Sur

Lugar: sur de la ciudad

Hora de cierres: 07:00

Hora del evento: 08:00

Recorrido: Guachapla, Mariscal Sucre, Michelena, Teniente Hugo Ortiz, Cacha, Viracocha, Cañarís, Jacinto Collahuazo, Libertadores, Zaruma, Puruhá.

Cierres viales: habrán más de 23 cierres viales, comprometiendo las avenidas Mariscal Sucre, Rodrigo de Chávez, Tnte Hugo Ortiz y la Michelena

Vías alternas:  las avenidas Maldonado, Rodrigo de Chávez, Simón Bolívar y calle Epliclachima.

Viernes Santo

Día: viernes 7 de abril

Lugar: parroquia de Chillogallo

Hora de cierres: 07:30 y 19:00

Hora del evento: 08:30 y 20:00

Recorrido: Joaquín Ruales, Marcos Escorza, Julián Estrella; Francisco Chiriboga, Carlos Freire, Manuel Coronado, Joaquín Ruales.

Cierres Viales: un total de 18 cierres progresivos a medida que avanza la procesión se aplicarán en la zona.

Vías alternas:  Manuel Abad, Matilde Álvarez, Diego Céspedes y Mariscal Sucre

Procesión Santo Viacrusis

Día: viernes 7 de abril

Lugar: parroquia de Chillogallo

Hora de cierres: 07:30 y 19:00

Hora del evento: 08:30 y 20:00

Recorrido: Joaquín Ruales, Marcos Escorza, Julián Estrella; Francisco Chiriboga, Carlos Freire, Manuel Coronado, Joaquín Ruales.

Cierres Viales: un total de 18 cierres progresivos a medida que avanza la procesión se aplicarán en la zona.

Vías alternas:  Manuel Abad, Matilde Álvarez, Diego Céspedes y Mariscal Sucre.

Lugares de concurrencia masiva

Finalmente, la AMT indicó que realizará controles en balnearios, centros comerciales, mercados y sitios turísticos, para garantizar el buen uso del espacio público.

Para estas actividades la Institución ha destinado a 1200 funcionarios. Se informó también que se realizarán campañas de respeto al peatón y controles de exceso de velocidad.

Tags:
