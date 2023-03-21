Perrita se reencuentra con su dueña tras esperarla todos los días afuera de una tienda

Participa en el Diálogo Nacional
TikTok sigue demostrando que los perros son los animales más leales al ser humano y este can de Malasia es el mejor ejemplo de ello, pues cuando se perdió, decidió pararse en las afueras de una tienda ansiando el retorno de su dueña. Él llegó a estar sentado en medio de una fortísima lluvia torrencial, por lo que millones quedaron conmovidos cuando el video se volvió viral.
El video fue compartido por Jim Jimmie (@jimjimmie) quien nos muestra a un perro ya adulto sentado, mirando hacia el horizonte, a la calle, a la nada, siempre frente a la entrada de una tienda ubicada en Sembilan.
El dueño del establecimiento reveló que tomó por costumbre esta rutina cuatro días atrás, por lo que Jim, quien es un gran amante de los animales, se acerca al animalito solitario para ganarse su empatía y darle un poco de comida: “ven aquí, perro… ven a comer. Incluso, si no quiere comer, párese bajo la sombra aquí”, dice en el video.
@jimjimmie Replying to @ciktarusma Kesetiaan yg tiada penghujung. kesian dia😌 #anjingjalanan ♬ Kiss the Rain – Elise Bechstein
Cuando el vídeo llegó al gran público, Vaani, una madre de Melaka de 40 años se contactó con el tiktoker y le dijo que ella es la dueña del perro, al quien informó que se llama Bairava, el cual llevaba perdido poco más de 8 meses cuando la mujer se recuperaba de una enfermedad.
El perrito, dijo Vaani a Jim, fue rescatado por su familia hace cinco años cuando todavía era cachorro y vivía en la calle: “ella todavía no sabía nada. Si se cayera en un desagüe, no sabría cómo volver a levantarse”, dijo la mujer a DICE.
De hecho, confesó que cuando Bairava se perdió, Vaani y su familia emprendieron una intensa búsqueda que duró un mes, su preocupación era que la perrita es muy engreída, temiendo no esté preparada para vivir en la calle:
@jimjimmie #anjingjalanan ♬ Lagu Sedih – Muhammad abdul jafar
