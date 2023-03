Elon Musk comparte en Twitter la puesta en órbita de los nuevos satélites

Tiempo de lectura: 2 minutos

SpaceX lanzó el lunes el primer lote de su nueva generación de satélites de Internet Starlink. El video del despliegue del sistema, ocurrido hoy en órbita terrestre, fue publicado por Elon Musk, dueño y CEO de la empresa, desde su cuenta de Twitter.

Un cohete Falcon 9 puso en órbita los 21 nuevos dispositivos llamados V2 Mini. A pesar de su nombre, los satélites son mucho más grandes y pesados que su versión anterior y multiplican por cuatro su capacidad.

Con su último lanzamiento, Starlink ya ha propulsado a la órbita terrestre a más de 4000 de estos dispositivos espaciales y su red ya superó el millón de abonados a sus servicios, que incluyen internet para clientes residenciales y empresariales, vehículos recreativos, marítimos y de aviación.

Watch SpaceX deploy its 1st V2 mini Starlink internet satellites in orbit in this stunning video https://t.co/3k3M20lk4y

— Elon Musk News (@ElonMuskNewsOrg) February 28, 2023