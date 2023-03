martes, marzo 14, 2023

Un concierto en honor a Pink Floyd se realizará este viernes 17 de marzo, a las 20:30. Músicos ecuatorianos buscan conmemorar ‘The Dark Side of the Moon‘, el álbum conceptual de la banda.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un concierto en honor a Pink Floyd se realizará este viernes 17 de marzo, a las 20:30. Músicos ecuatorianos buscan conmemorar ‘The Dark Side of the Moon‘, el álbum conceptual de la banda.