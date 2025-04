Se reconoce el esfuerzo, el trabajo y los logros de la investigación en la UCSG

jueves, febrero 16, 2023

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, liderado por la Ing. Nancy Wong Laborde, Ph.D. realizó una ceremonia especial dedicada a la investigación científica, pilar fundamental de la UCSG, porque es el legado de adquisición de nuevos conocimientos que benefician a la sociedad y a los desafíos mundiales.

Para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es importante el papel que desempeñan los profesores, graduados y estudiantes que se han involucrado en el desarrollo de la investigación formativa y académica-científica. Es por esto que reconoció el esfuerzo, el trabajo y los logros de los protagonistas de la investigación en la UCSG.

El máximo galardón La Excelencia en Investigación lo recibieron:

Investigador UCSG con el artículo más citado del 2022

PhD. Carmen Padilla Lozano , por su artículo: Corporate social responsibility, green innovation and competitiveness – causality in manufacturing publicado en la revista Competitiveness Review (Scopus Q2).

Carrera con mayor producción científica en el 2022

La Carrera de Nutrición y Dietética , con un índice de artículo por profesor de 0.952.

Las unidades académicas de la UCSG se convierten en el motor que impulsa el desarrollo investigativo de sus profesores y estudiantes.

Programa de posgrado con mayor producción científica en el 2022

La Maestría en Administración de Empresas , con un índice de artículo por profesor de 0.5714. Al igual que las carreras, los programas de posgrados también aportan al desarrollo de producción científica.

La Investigación es una actividad colaborativa, que es fruto del trabajo en equipo y de la suma de esfuerzos. También se reconoció a los investigadores que han tenido mayor colaboración internacional en el desarrollo de su producción científica en el 2022.

En el dominio “Tecnologías y sistemas productivos”

Mgs. John Franco Rodríguez , quien dirige el proyecto de investigación “Creación de un modelo de invernadero adaptado al piso tropical seco Ecuatoriano del Litoral, como base de un desarrollo hortícola sostenible, basado en la experiencia del modelo hortícola Almeriense” realizado en cooperación con la Universidad de Almería (España). Además, participo como representante de la UCSG en la Noche Europea de los Investigadores el 30 de septiembre de 2022. Tiene una participación activa en Red Internacional de Agricultura Protegida Sostenible – REDAPS con la Universidad de Almería, España. UCSG es nodo país y él la representa.

En el dominio “Hábitat y diseño”

Mgs. José Andrés Barros Cabezas , quien participa en el Laboratorio de Pronóstico Inteligente y Sistemas Estructurales Ciber-físico IPM-Lab de la Universidad Granada desde el 2020, donde ha aportado con modelación numérica de estructuras. En dicho laboratorio se manejan temas de Deep learning, redes bayesianas ABC, digital twin, etc.

En el dominio “Economía para el desarrollo social y empresarial”

Mgs. Roberto García Vacacela . Actualmente es Secretario de Innovación y Miembro del Directorio de la Red RIIPRO, donde participan países como Cuba, Argentina, España, Colombia entre otros. Además, recibió reconocimiento por parte de la Red de Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE), que es uno de los principales programas de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el dominio “Salud integral”

Dr. Peter Chedraui Álvarez , quien colabora internacionalmente en proyectos y artículos científicos con países como Chile, España, Italia, Países Bajos, Grecia, Polonia entre otros. Participa activamente en la Red Latinoamericana de Investigación en CLIMATERIO (REDLINC) de Chile.

Producción artística y cultural más destacada del 2022

Documental: “93: Historias Contadas a través de un piano” del Mgs. Guido Bajaña Yude. Esta obra obtuvo el Premio al Mejor Largometraje Documental en el Festival Turicine. Además, esta obra fue reconocida en el X Festival Internacional de Cine y Movimiento.

Investigador con más captación de fondos concursables no reembolsables

Mgs. Guillermo Alfonso Ponce Vásquez quien recibió fondos de CEDIA en el Concurso CEDIA–CEPRA Edición XVI, con el proyecto “Desarrollo de un instrumento ciber físico configurable para ensayos de simulación híbrida”, con la participación de otras IES nacionales.

Reconocimiento al Investigador con premios internacionales

PhD. Carmen Padilla Lozano , ganó el premio a la Mejor Investigación en el Competitiveness Review Prize otorgado por Harvard Business School, en el marco del aniversario 20 de la Red Global en Competitividad. Su investigación titulada “How Unicorns Conquered the Red Queen: Perspectives on Competitive Dynamics, Innovation and Imitation” fue merecedora de este galardón. Fue desarrollada en conjunto con la Universidad de Viena de Ciencias Aplicadas. Nuestra Carmen Padilla Directora del SINDE (Sub-Sistema de Investigación y Desarrollo) se convierte en la primera ecuatoriana en obtener este premio.

Los estudiantes UCSG también son protagonistas de la investigación.

Facultad de Arquitectura y Diseño: Antonia Alicia Castro Peralta , estudiante de 6º. ciclo de la carrera de Arquitectura obtuvo un reconocimiento y publicación de su artículo en el catálogo académico de la XXIII Bienal de Arquitectura de Quito “Inflexiones, volver a ver”. El artículo fue seleccionado para ser publicado por ediciones ARQ, de la Universidad Católica de Chile.

Facultad de Ciencias Médicas: Rebeca Adriana Sánchez Sigüenza , estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, presentó un póster internacional en el 18º. Congreso Mundial de Menopausia, celebrado del 26 al 29 de octubre del2022 en Lisboa, Portugal.

Facultad de Ciencias Médicas: Rebeca Adriana Sánchez Sigüenza , estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, presentó un póster internacional en el 18º. Congreso Mundial de Menopausia, celebrado del 26 al 29 de octubre del2022 en Lisboa, Portugal.

graduada de la carrera de Cine y realizó el Cortometraje documental “Nania 1988”. Obtuvo el Premio del Festival de Cine Ecuatoriano en la categoría Best Documentary Short Film. Además, fue finalista en el Ecuador de la 7ª. edición de Festival de Cine Etnográfico, del Festival Ecuatoriano de Cine Turicine ELIPSIS, y del Festival de Cortos Universitarios de la Fundación FestiCineGye. A nivel internacional también ha sido finalista del Festival del Cinema di Cefalu (Italia), Voces Contra el Silencio, Video Independiente A. C. (México), FALA São Chico – Festival Audiovisual Latinoamericano de documentales (Brasil), Dona I Cinema (España), EFFNY (Ecuadorian Film Festival New York), San Francisco Latino (U.S.A), Lift-Off Sessions January 2023 y Festival de Periodismo Alberta Giménez (España). Facultad de Ingeniería, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil: Jonathan Jair Cedeño Pincay Jordán Jaret Herrera Veliz Patricio Rafael Toala Peña Roddy Fernando Espinales Intriago Raúl David Flores Bolaños Marena Mercedes Mora Rey Adriana Elizabeth Lozano Siavichay



Ganaron el segundo lugar en el VI concurso de hormigones organizado por el Instituto Ecuatoriano de Cemento y Hormigón INECYC en la ciudad de Cuenca.

Reconocimiento a los estudiantes de posgrado más destacados en investigación en el 2022

Posgradistas de la Especialización en Ginecología

Dr. Adriel Sarduy Sieres

Dra. Angela Peñafiel Bernal

Dr. Paolo Landívar Olvera

Dr. Johnny LLanga Jairala

Dr. Santiago Romo Palacios

Participaron en la elaboración de un libro de memorias que incluía temáticas relativas a: Trombosis Mesentérica en el Embarazo, Condiloma Gigante (caso clínico), Hematoma Hepático Subcapsular como complicación del Síndrome de Hellp. Además, participaron en el Primer Concurso de Investigación del Hospital Universitario de Guayaquil.

También se entregaron reconocimientos a más de 200 docentes, estudiantes y graduados que han publicado en:

Revistas de base regional.

Revistas de base de alto impacto.

Publicación de libros.

Publicación de capítulos de libros.

Participación en ponencias.

Participación como mentores en el Club de Ciencias UCSG.

Docentes que alcanzaron su grado doctoral.