Lasso dice que dará batalla a quienes quieran violar la libertad de expresión

El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió la noche 14 de febrero de 2023, un contundente mensaje a los ecuatorianos: “Mientras el Gobierno está preocupado por enfrentar a las mafias (…); hay organizaciones del Estado que están preocupadas por tumbar el Gobierno o peor aún; liberar delincuentes”.

Con respecto a la publicación del medio digital que insinúa que el Primer Mandatario estaría involucrado en actos de corrupción, Lasso manifestó: “si bien me propuse no responder los insultos y ataques, porque mi interés es resolver los problemas de los ecuatorianos, estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia y no se los voy a permitir”.

Al respecto de ello, Guillermo Lasso señaló que no existe una red de corrupción en su entorno y que por el contrario, desde el inicio de su mandato –en línea con sus valores democráticos– entre otras acciones lideró una Ley de Comunicación que garantiza la libertad de expresión. No obstante, rechazó que este medio digital y “acólitos sensacionalistas” hayan publicado “cualquier historieta absurda (…). No confundan libertad con libertinaje y abuso”, puntualizó Lasso.

En esta línea, también rechazó que se haya publicado un informe de carácter reservado que fue archivado por la Fiscalía General del Estado con el aval de un juez en virtud de la falta de méritos para propiciar una investigación.

Con respecto al general de la Policía en servicio pasivo Víctor Araus, el Presidente precisó que si bien es cierto él pudo haber conversado “con las personas que él quisiera (…); nunca abogaron por él porque sabían que yo tengo un criterio formado y que no iba a cambiar de opinión”. Por eso, recalcó, que el 3 de agosto de 2021, mediante Decreto Ejecutivo No 146 se dio de baja al General; y posteriormente, tras la acción de protección impuesta por Araus, se suscribió el Decreto 407 para darlo de baja de las filas de la Policía Nacional.

En cuanto a la exgerente de BanEcuador, Lupe Velasco, Lasso indicó que fue removida del cargo el 1 de octubre de 2021 “por lo tanto, nadie ha venido a abogar por ella y si lo hubiera hecho hubiera tomado la misma decisión”, recalcó. Por otro lado, el Mandatario refirió que su administración trabaja de manera permanente por resguardar la seguridad de los ecuatorianos y llevar a órdenes de la justicia a quienes cometen actos delictivos.

En este contexto, Lasso cuestionó “¿Cuántos pueden entrar la cárcel sin rasguño?, esto solo lo puede hacer un amigo disfrazado de periodista. Solo un amigo de “Fito” y “Junior” lo recibirían en la penitenciaría; solo un querido amigo de “Fito” y Junior” entraría y saldría de la cárcel, sin problemas, para hacer unos reportajes apología del delito”, sostuvo.

En este marco, el Presidente remarcó que “gobernar Ecuador con el ataque constante de narcotraficantes, terroristas y crimen organizado, políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos es tarea titánica y aquí estoy, dando la cara y dando pelea por ustedes familia ecuatoriana”.

También agregó que mientras el Gobierno del Ecuador está preocupado por enfrentar a las mafias, minería ilegal, crimen organizado y terrorismo “hay organizaciones del Estado que están preocupadas por tumbar el Gobierno o peor aún; liberar delincuentes”, sentenció. Sobre este tema, hizo hincapié en acciones concretas.

Por ejemplo, la semana pasada mientras se capturaba en Colombia al “Gato Farfán” -uno de los narcotraficantes más buscados del mundo- para que sea extraditado a Estados Unidos, y se hacían todos los esfuerzos para impedir la liberación de alias “Junior”, “instituciones del Estado estaban más preocupadas de 37 policías que de proteger la seguridad de ustedes”, resaltó

Por eso, el Presidente rechazó de manera enérgica que “malos jueces y fiscales”, lejos de velar por la seguridad de los ecuatorianos, coadyuven a la liberación de peligrosos delincuentes. Y manifestó que el Gobierno del Ecuador y sus fuerzas del orden trabajan por proteger a la población.

Del mismo modo, resaltó que tanto al medio de comunicación digital, que intenta crear una noticia falsa y varias instituciones del Estado, solo les interesa dos cosas: “Primero que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes, el crimen organizado y generar el caos para volver al país de las mafias. Y en segundo lugar, buscan sintonía y likes para seguir cobrando por la pauta”.

Finalmente, Guillermo Lasso indicó que su cuñado “no tuvo la suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo”; y agregó: “nunca nadie de mi familia ha participado en el gobierno; ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor del bien común”, sostuvo.

Por eso, el 24 de mayo de 2021, bajo el Decreto Ejecutivo N° 004 se publicó el Código de Ética, que entre otras especificaciones para los servidores públicos, prohíbe el nepotismo. “Soy Presidente Constitucional del Ecuador y mi deber es trabajar por su seguridad, paz y bienestar y eso he hecho de manera transparente, honesta y comprometida”.