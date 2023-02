Enfermeras protegen a recién nacidos durante terremoto en Turquía

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Tras una semana de los terremotos registrados en Turquía y Siria, varias han sido las imágenes que recorren el mundo. Entre ellas, el video de tres enfermeras, en el área de neonatología, se han vuelto virales.

En el video se observa el momento en el que comienza el terremoto y las tres jóvenes ingresan al área de los recién nacidos y tratan de sostener las incubadoras que protegen a los bebés.

Las imágenes muestran a las enfermeras mientras conversan en el pasillo de un hospital de Gaziantep cuando pasa el primer temblor.

Luego, las jóvenes corren hacia la zona de maternidad donde se encuentran los recién nacidos.

Dr. kardiyobey (via IG) “Neonatal ICU in a hospital in #Gaziantep during the #deprem The only concern of nurses at that moment is babies

The “protect yourself 1st” philosophy doesn’t work in hospitals This is why hospitals should never be demolished as in #Antakya NEVER!”🤲🤍 pic.twitter.com/hn14P4S4rH

— Adım Ruth 🦋🫶 (@iyiki_demet) February 12, 2023