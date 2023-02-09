Capturan a Mauricio Guim involucrado en el ‘Caso Encuentro’

jueves, febrero 9, 2023

Según la cartera de Estado, Mauricio Guim, conocido como 'El Gran Padrino' fue capturado en el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, cuando intentaba salir del país y fue trasladado a Quito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes

Tiempo de lectura: 2 minutos

La noche del miércoles 8 de febrero de 2023, el presidente Guillermo Lasso y la Secretaria de Comunicación comunicaron sobre la captura y detención del ciudadano Mauricio Guim, presuntamente involucrado en la trama de corrupción del ‘Caso Encuentro’ (también conocido como ‘El Gran Padrino’).

Según la cartera de Estado, Mauricio Guim fue capturado en el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, cuando intentaba salir del país y fue trasladado a Quito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El ciudadano Mauricio G.

fue retenido para rendir versión ante las autoridades competentes. pic.twitter.com/onQwaWAuuL — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 9, 2023

Este caso comenzó desde el 9 de enero con una denuncia que nació de una investigación periodística y de la filtración de unos audios, en los que se escucha el aparente cobro de miles de dólares mensuales, a cambio de supuestos nombramientos y/o contratos en empresas públicas. Es decir, se trataría de una supuesta red de corrupción en empresas públicas.

¿Quién es Mauricio Guim?

Mauricio Guim es doctor en Ciencias Jurídicas por Universidad de Virginia y fue profesor universitario en México.

Fue secretario particular de procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea;trabajó en la entidad hasta un día antes de su detención, el 7 de febrero del 2023. Antes trabajó como subsecretario de Desarrollo Normativo (2021) y en la Subsecretaría de Asuntos Regulatorios (2022).

Además, fue candidato a juez de la Corte Constitucional y formó parte del grupo de aspirantes que fueron recomendados para establecer la Función de Transparencia y Control Social.

Vinculo con el caso Encuentro

El nombre de Mauricio Guim salió a la luz luego de que el medio digital La Posta publicara unos audios en los que supuestamente se escucha al exsecretario hablar con María José Romo, prima de María Paula Romo, y parte del equipo de Cesar Pazmiño, quien era asesor de la Gerencia de Refinación, en Petroecuador. Este 8 de febrero se conoció su desvinculación de la empresa estatal.

Su arresto se da luego de este audio en donde supuestamente se escucha a Guim en medio de una conferencia con otros colaboradores del Gobierno, e intercambian palabras respecto a Jorge Orbe, otro de los implicados en el ‘Caso Encuentro’.

“Orbe sí tiene contacto con un ministro y el ministro con el que habla es Hernán Luque”, asegura Guim, quien además continúa diciendo “Orbe tiene su espacio de poder. Tiene un pedazo de CELEC y tiene un pedazo de CNEL”.

El primer mandatario expuso en su perfil de Twitter la noche del miércoles 8 que: Guim “fue ubicado en el puente de Rumichaca, frontera con Colombia, cuando intentaba salir del país. El ciudadano en cuestión será trasladado a Quito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes”. También el ministro Juan Zapata habló de la detención.