2023: El Mundo en un Tobogán

Y no olvidar otro tema que está en la agenda de discusión: la llamada fragmentación. Esto tiene que ver con las dificultades en las cadenas de suministro y la tendencia de algunos a querer cerrar sus economías para aislarlas de los shocks externos. Grave error desde todo punto de vista. Simplemente como elemento de reflexión, comparto este gráfico #6 de McKinsey en el que vemos qué tan concentrado es el comercio internacional. Mirarlo con atención nos lleva a la constatación de las enormes ineficiencias que generaría un mayor aislamiento y fragmentación, evitarlo no impide que una estrategia sana (igual que en todo en la vida) pueda ser: no depender en exceso de muy pocos proveedores. Estemos claros: los ajustes en la globalización impulsados por el mercado son complejos, pero empujados por los gobiernos son peligrosos, y eso lo vemos en diversos campos (tecnología verde, semiconductores, nuclear) en que los gobiernos subsidian fuertemente a sus industrias para alcanzar liderazgo e independencia. Es poco sano.