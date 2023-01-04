LOADING

Quienes ganen más de $1 750 pagarán Impuesto a la Renta en 2024

miércoles, enero 4, 2023
Los contribuyentes deberán presentar hasta el 31 de enero de 2023 su proyección de gastos personales para el cálculo de los deducibles
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informa que realizó un reajuste de la base imponible para el pago del Impuesto a la Renta (IR) en 2023.

En un video compartido por el SRI, Francisco Briones, director general, explica que la base imponible para el cálculo del IR se incrementó y que las personas que ganen más de $1 750 mensuales pagarán el tributo en 2024.

Bajo esta premisa, la institución aclara el reajuste realizado a la base imponible que en 2022 fue de $1 709.

Los contribuyentes deberán presentar hasta el 31 de enero de 2023 su proyección de gastos personales para el cálculo de los deducibles.

El artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que las tablas de liquidación serán actualizadas conforme la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana, dictado por el INEC al 30 de noviembre de cada año.

