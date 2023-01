Descubre las tendencias tecnológicas que dominarán el 2023

domingo, enero 29, 2023

Con varias crisis globales ocupando nuestra vida diaria, es importante ver dónde es posible aprovechar la tecnología para resolver ciertos problemas cotidianos. Hoy en día, existe mayor acceso a datos de dispositivos portátiles e información en general

Tiempo de lectura: 4 minutos

El fallecido gurú de la administración, Peter Drucker, dijo que predecir el futuro es como conducir en la oscuridad sin luces. Sin embargo, al estar atentos a los últimos avances en innovación, podemos ver patrones y anticipar las tendencias tecnológicas que moldearán el futuro. En 2022, las NFT, las criptomonedas y la fusión nuclear cambiaron el panorama tecnológico. ¿Serás capaz de detectar las nuevas tendencias y aprovecharlas?

A principios de 2023, CNN pidió a cuatro expertos que predijeran qué tecnologías marcarán nuestras vidas este año: esto es lo que dijeron.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, y se encuentra en todo, desde el comercio electrónico hasta los algoritmos de las redes sociales. Ayesha Khanna, cofundadora y CEO de Addo, una empresa de soluciones de IA y datos, predice una explosión de imágenes y música generadas por IA en 2023. Añade que, aunque no sustituirá a los humanos, “la IA se convertirá en el nuevo miembro del equipo de los humanos en muchos trabajos, aportando ideas y borradores”.

Bernard Marr, futurista y autor de libros como “Future Skills” y “Business Trends in Practice”, también anticipa que este año “uno de los focos de la IA será el impulso a los trabajadores, a medida que se disponga de nuevas herramientas que permitan a las plantillas aprovechar plenamente la IA”.

No obstante, Khanna advierte que habrá que trabajar más para garantizar que los copilotos de IA generativa, como Copilot de GitHub, una herramienta diseñada para ayudar a los desarrolladores a codificar, sean precisos e imparciales, especialmente en sectores como la sanidad, donde podría haber graves consecuencias si un asistente de IA recomendara a un médico un tratamiento equivocado.

El metaverso

A pesar de que Meta, la empresa anteriormente conocida como Facebook, perdió miles de millones de dólares en sus esfuerzos para el metaverso, la idea de pasar tiempo en mundos virtuales en línea se está convirtiendo cada vez más en parte de la conciencia pública, y el interés aumentará en 2023, según Khanna.

“Las empresas minoristas y de entretenimiento lanzarán cada vez más pilotos sobre cómo construir el compromiso y la lealtad de los clientes en los diversos metaversos, especialmente plataformas de juegos como Roblox”, dice.

“Los nativos del metaverso que han crecido jugando y socializando en realidades digitales alternativas impulsarán a las empresas a organizar conciertos, semanas de la moda, viajes y actividades de edutenimiento en 2023”.

Marr añade que más empresas pequeñas se unirán a las organizaciones más grandes que ya han establecido “puestos de avanzada” en plataformas del metaverso.

“El metaverso también se volverá más móvil y accesible a través de dispositivos como auriculares y visores inteligentes, y las empresas tendrán que considerar cómo pueden aprovechar estas oportunidades para crear experiencias inmersivas y eficientes”, afirma.

Tecnología de la sostenibilidad

“Todo el campo de la sostenibilidad, apuntalado por las tecnologías, desempeñará un papel monumental en 2023”, afirma Abishur Prakash, cofundador y futurólogo geopolítico del Center for Innovating the Future (CIF), de Toronto, y autor de “The World is Vertical: How Technology is Remaking Globalization”.

“Los proyectos de energía limpia, como los que llevan electricidad generada por energía solar de África a Europa, avanzarán en 2023, añadiendo una nueva dimensión a la guerra energética mundial”.

Cynthia Selin, profesora asociada de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad y la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Estatal de Arizona, cree que en 2023, a medida que sigamos construyendo más capacidad para las energías renovables, el almacenamiento de energía a corto y largo plazo, como las baterías y el hidrógeno, será clave.

“La inversión continuada y las condiciones políticas favorables (…) significan que el hidrógeno limpio (incluido el hidrógeno fabricado con energías renovables) podría experimentar un crecimiento sostenido, el desarrollo de la infraestructura necesaria y una mayor competitividad de costos”, afirma. “En cuanto a los avances de cara al consumidor en relación con el hidrógeno, en 2023 el área de atención más probable será la de los camiones de larga distancia”.

Selin cree que la captura y almacenamiento de carbono, que implica extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo, ganará importancia.

“Es posible que la captura directa en el aire siga ganando atención junto a mecanismos naturales de eliminación como la reforestación”, afirma. “Están surgiendo nuevos proyectos de demostración en todo el mundo junto con políticas de apoyo, lo que aumenta nuestra capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Semiconductores y autosuficiencia

Prakash predice que la guerra de Rusia en Ucrania marcará el comienzo de una nueva era de geopolítica y globalización.

“La búsqueda de la autosuficiencia, catalizador de la globalización vertical, se acelerará en 2023, afectando a todos los aspectos de la tecnología”, afirma. “Los fabricantes de automóviles en China están comprando sus propios barcos para exportar sus vehículos al mundo”, añade, y señala los planes de Apple de trasladar la producción fuera de China.

Otra tendencia a tener en cuenta será la lucha por los semiconductores que hacen funcionar nuestros teléfonos inteligentes, computadoras, automóviles y electrodomésticos. Según Prakash, los semiconductores darán un vuelco a los asuntos mundiales en 2023 y se convertirán en un área de competencia entre EE.UU. y China.

Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) es la red de sensores e infraestructuras conectados que pueden recopilar datos sobre cualquier cosa, desde la calefacción doméstica hasta los atascos de tráfico en las calles de las ciudades.

Selin cree que el IoT seguirá transformando el sector energético en 2023. “Los termostatos inteligentes para controlar el consumo de energía y regular la temperatura ayudan a reducir el consumo y los costos energéticos. Cada vez salen al mercado más dispositivos que utilizan sensores inteligentes e inteligencia basada en datos para informar sobre las opciones energéticas e impulsar la eficiencia energética”.

Marr predice que en 2023 se producirá un aumento de los productos y servicios IoT relacionados con la salud y el bienestar, “con dispositivos como los smartwatches que ofrecen sofisticados sensores para controlar diversos indicadores de salud”.

Selin añade que también habrá que centrarse en “permitir interacciones más complejas entre máquinas mediante el desarrollo de normas y protocolos globales que los dispositivos puedan utilizar para comunicarse entre sí, así como en mejorar la seguridad de IoT para evitar ataques”.