Twitter suspende cuentas de periodistas que cubren a Elon Musk

viernes, diciembre 16, 2022

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las cuentas de Twitter de varios periodistas que cubren a Elon Musk fueron suspendidas este 15 de diciembre de 2022 y sus publicaciones borradas, recogen medios estadounidenses. Los periodistas trabajan para medios como ‘The Washington Post’, ‘The New York Times’, ‘CNN’ y ‘Voice of America’.

Algunos de ellos, como el reportero de tecnología de ‘The New York Times’ Ryan Mac, habían publicado historias recientemente sobre la suspensión de otra cuenta: la que utilizaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Elon Musk, que es dueño de Twitter desde finales de octubre.

El propio Musk había prometido anteriormente que no suspendería esa cuenta por su “compromiso con la libertad de expresión”, pero este miércoles Twitter cambió sus reglas y prohibió compartir información sobre “la ubicación de personas en tiempo real”.

Aunque Twitter no ha hecho ningún comentario oficial todavía sobre las suspensiones de periodistas, la nueva jefa de Confianza y Seguridad de la compañía, Ella Irwin, aseguró este 16 de diciembre a un reportero de ‘The Verge’ que suspenderán “cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo”.

El propio Musk publicó un mensaje en la red social diciendo: “Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí”.

Otro de los periodistas cuya cuenta fue suspendida, el reportero de ‘CNN’ Donnie O’Sullivan, acababa de escribir un tuit sobre un mensaje previo de Musk en el que afirmaba que un “acosador loco” había agredido un coche en el que viajaba su hijo en Los Ángeles (California).

Compra de Twitter y directiva

Musk compró Twitter a finales de octubre por USD 44 000 millones.

La compañía cerró su equipo asesor contra discursos de odio, en plena controversia por la política de Musk de “amnistía” hacia cuentas previamente suspendidas por violar las reglas de la red social, como la del expresidente Donald Trump (2017-2021).