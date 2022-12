¿Quién es la novia del Mundial 2022? La chica de la que todos hablan

miércoles, diciembre 7, 2022

La modelo Ivana Knoll ha generado revuelo en varios estadios mundialistas por su belleza y llamativos vestuarios

Tiempo de lectura: 2 minutos

Croacia no solo ha llamado la atención durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 por lo que ha logrado hacer su selección, sino también por una mujer que ha cautivado por su belleza y que se ha dejado ver en algunos estadios mundialistas con llamativos vestuarios. A través de las redes sociales han circulado varias fotografías de una fémina que ahora se le conoce como ‘la novia del Mundial 2022’ o ‘Miss Croacia’, la cual no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar -muy a su estilo- su apoyo al combinado dirigido por Zlatko Dalić.

¿Quién es Miss Croacia?

Luego de que sus fotografías se hicieran virales, ahora se sabe que el nombre de ‘Miss Croacia’ es Ivana Knoll, mujer que se dedica al modelaje y que en el pasado ganó un certamen de belleza en el que representó a su país. En su cuenta de Instagram, la también influencer cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, los cuales no dudan en reaccionar a las instantáneas que suele compartir la guapa mujer.

¿Problemas por su forma de vestir en Qatar?

Una de cosas por las que más ha llamado la atención Ivana Knoll es por su forma de vestir, la cual contrasta mucho con los códigos de vestimenta que suelen usar las mujeres en Qatar, ante esta situación la modelo aseguró que antes de mostrar sus atuendos consultó si podía usarlos o no. “Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, mencionó para TMZ Sports.