Diálogo: Última jornada es hoy

Está previsto que la jornada de este viernes en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se extienda hasta las 14:00. Luego las organizaciones mantendrán otra reunión aparte y a las 16:00 será el acto de clausura conjunta del diálogo en la Universidad Católica

La viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, informó este 14 de octubre del 2022 que hay 199 acuerdos alcanzados en nueve mesas de diálogo con las organizaciones indígenas.

Espera que este número incremente al cierre de la jornada de este viernes con la mesa de derechos laborales y no existan movilizaciones posteriores.

Con corte a la noche del 13 de octubre, Changuín detalló que nueve mesas temáticas están cerradas. El saldo es 199 acuerdos y 21 desacuerdos. El Gobierno y las organizaciones están reunidas en la mesa de coordinación. La última mesa también sesiona.

Changuín no cree que exista un escenario de movilización. “Lo veo muy forzado pensar en cómo se puede justificar un nuevo proceso de movilización social, una vez que hemos probado que nos podemos sentar en una mesa, todos juntos, y tomar decisiones en pro del país”, expresó durante una entrevista en radio Democracia.

“Se puede pensar que el cierre de hoy puede ser el fin, todo lo contrario. Este proceso, todo el ejercicio que hemos realizado con la mediación de la CEE, nos demuestra que estamos ante el inicio de lo que significa una nueva forma de hacer política. En virtud de lo que se ha resuelto en las mesas de diálogo”, refirió la Viceministra.

Hasta el 13 de octubre, fueron 80 días de trabajo en los que los equipos de 39 instituciones públicas concurrieron a las mesas para plantear alternativas y soluciones. Esto para el Ejecutivo evidencia que el proceso de diálogo ha funcionado, a pesar de que existan desacuerdos. “Nos sentimos tranquilos de haber puesto las cartas sobre la mesa y habernos opuesto a ciertas temáticas que eran inviables”, según la funcionaria.

La premisa, dijo, fue que cada acuerdo tiene que beneficiar a los 18 millones de los ecuatorianos y no solo a tres organizaciones.

Mesa de focalización de subsidios

Esta mesa cerró la tarde del 13 de octubre sin un acuerdo global. Según el Ministerio de Gobierno, hubo 12 reuniones y se lograron coincidencias como el subsidio para las actividades de pesca artesanal o la eliminación de este beneficio para los vehículos no matriculados. Pero en la última sesión las organizaciones optaron por no aprobar esas coincidencias. Esto quedó plasmado en el documento de cierre final.

El principal desencuentro se refiere al subsidio para los sectores atunero, camaronero y otras industrias productivas. “Lamentablemente, las organizaciones indígenas asumieron la postura de aprobar todo o nada”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Darío Herrera.

Este 14 de octubre en Radio i99, reveló que en la última reunión solo el presidente de la Fecnocin, Gary Espinoza, ingresó un momento a la sesión. Leonidas Iza, de la Conaie; y Eustaquio Tuala, de la Feine, no lo hicieron. Por eso consideró que hay una falta de predisposición de los principales líderes.

Los dirigentes indígenas esperan que haya una salida a las dos mesas (Focalización y Derechos laborales) este día. Changuín recordó que la mesa de Focalización no partió de cero, sino que antes del acuerdo de la paz el Gobierno decretó bajar el precio de los combustibles.