Cinco lugares imperdibles de Guayaquil

viernes, octubre 7, 2022

Guayaquil celebrará 202 años de independencia este 9 de octubre, por ello te invitamos a visitar algunos de los sitios icónicos de la ciudad, que son considerados un referente turístico

Tiempo de lectura: 5 minutos

Para celebrar el aniversario de la independencia de Guayaquil, hay eventos planificados que se extenderán durante todo octubre de 2022. Sin embargo, si quieres disfrutar todo el esplendor de la ciudad, no puedes dejar de visitar estos cinco sitios.

1. Malecón 2000

Es como la joya de la corona. Se lo digo a los visitantes que es un orgullo ver el Malecón 2000. La primera vez que lo vi fue cuando estaba cerrado debido a su remodelación. Mis padres me contaban cómo era este sitio de Guayaquil y el significado que tiene para la ciudad. Esta parte me hace sentir orgullosa. Haber conocido cómo era el Marcado del Sur, ahora convertido en el Palacio de Cristal; el monumento a José Joaquín de Olmedo, su historia; la Torre Morisca, entre otros, cada uno con sus anécdotas. Lo bonito es que el Malecón no se quedó allí porque se sigue diversificando con nuevas propuestas y atractivos de diversiñon para toda la familia. No todo el mundo tiene el privilegio de caminar a la orilla de un río de la forma como la tiene los guayaquileños, de poder disfrutar tanto el río y la ciudad, incluso desde el mismo río Guayas si decides alquilar una embarcación y ver en qué se ha convertido esta linda ciudad. Me encanta escuchar cuando los visitantes extranjeros me dicen que hermoso río que tienen.

2. Puerto Santa Ana

Si seguimos caminando, vemos este sitio que creo está dirigido a un target más específico. Hace poco recibí una delegación de México, Colombia, Argentina y Perú. Cada uno estaba fascinado porque se hospedaron allí y estaban encantados de poder bajar de sus habitaciones, salir a pasear y disfrutar de las propuestas gastronómicas, todo bajo la seguridad que ofrece estar en Puerto Santa. Ideal para los amantes de la gastronomía y quizá, de la vida nocturna; también dar un paseo, disfrutar de la infraestructura. Es una excelente opción durante este mes y todos los días.

3. Barrio Las Peñas

No podemos dejar de mencionar este sitio. Yo sé que a veces se pone un poco complicado porque como dicen algunos, es un poquito peligroso cuando se llega a ciertos puntos. De allí que es importante que aquí, como en toda ciudad, debemos cuidarnos. Han habido ciertos contratiempos de seguridad allí, pero el barrio Las Peñas es el barrio de Las Peñas. Por ejemplo, subir los 444 escalinatas, no para decir lo logré, sino ver que hay en cada paradita y observar cómo la gente abrió las puertas de sus casas y, aunque te vendan colas, chicle u otros, se respira ese Guayaquil que no lo sientes en otro lado. Caminar la calle Numa Pompilio Llona…recordemos que allí nació la ciudad, conocer cómo los piratas atacaban la ciudad allí, eso es parte de nuestra historia y la gente debe recorrerla a través de sus calles empedradas, observar las fachadas antiguas que conservan la mayoría de casas. Es chévere cuando de casuaidad estás allí y alguien abre las puertas y la vista obliga o sapada (risas) a meterse y observar cómo es el interior, los muebles y todo. El arte, hay algunas galerías, artistas que muestran sus obras; también tiene gastronomía, artesanías, lugares de distracción. Hay que ser bien observador para darte cuenta y descubrir algo nuevo allí y en cualquier rincón de la ciudad. Hay que vivir la historia y qué mejor lugar que este para conocer más de los guayaquileños.

4. La Catedral de Guayaquil

Muy aparte de otros íconos del centro de la ciudad, la visita a la catedral Metropolitana de Guayquil es imperdible no importa la religión que uno tenga. Conocerla por dentro, ver sus detalles góticos. Recordemos que la provincia de Guayas es la única en el país que cuenta con dos catedrales -la otra está en Milagro. La de Guayaquil se construyó alrededor de 1547. Recordemos que en sus inicios era de madera, al igual que todas las construcciones de Guayaquil en aquella época y cuando había un incendio desaparecían en su mayoría. Impresiona su llamativo estilo neogótico, su interior guarda detalles que deben conocerse, sus torres altas, bonitas; en lo alto y tal vez muchos no saben, es que se encuentra la estatua del apóstol Santiago el Mayor, el patrono de la ciudad que oficialmente se llama Santiago de Guayaquil. También lo lindo de la catedral es que al frente continúa la historia con el Parque Seminario -más conocido ahora como Parque de las Iguanas-. Hay que recorrerlo, ver detalles que hablan de su historia. Ese parque es nuestro, es único.

5. Los cangrejales de Sauces

Para elegir este sitio tuve que consultar con mi esposo, a quien con mucho cariño le digo ‘mi serranito’ porque es serrano. ¿Qué creen que me dijo? Pues la calle de los cangrejales en Sauces, muchos visitantes no los conocen, tal vez porque queda fuera del perímetro turístico habitual. La ciudad de Guayaquil es famosa también por su gastronomía y sobresalen los cangrejos. Esta calle, con la debida seguridad y cuidado, creo yo sería una excelente opción para visitar.

Si quieres saber del entorno natural de Guayaquil donde se puede ir en familia, hacer picnic, recorrer sus rutas; también está Puerto Hondo. A veces la gente dice ‘no sé a dónde ir’, pero en nuestra ciudad hay mucho por hacer, conocer y descubrir porque siempre hay algo diferente y maravilloso. Escucho emocionada cuando los extranjeros que nos visitan se refieren a la calidez del guayaquileño, que es otro aspecto que forma parte del turismo o cuando dicen “que rica gastronomía que tienen”.