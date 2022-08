Richard Carapaz en el puesto 39 de la Vuelta a España

Tiempo de lectura: 2 minutos

El ecuatoriano Richard Carapaz descendió en la clasificación general tras la octava etapa de la Vuelta a España, en otra jornada con final en alto, en el Colláu Fancuaya, donde el australiano Jay Vine (Alpecin) repitió victoria.

El belga Remco Evenepoel (Quick-Step) se mantuvo como líder de la prueba por tercera jornada consecutiva. Miembro de una numerosa escapada, Vine cruzó la línea de meta con 43 segundos de ventaja sobre el español Marc Soler (UAE-Emirates) y el estonio Rein Taaramäee (Intermarché).

