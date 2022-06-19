Profesionalízate para ser un gestor de calidad

El autor

Economista, abogado, ingeniero comercial, doctor (PhD) en Administración, máster de Posgrado en Dirección Integrada de Proyectos, magíster en Gerencia Empresarial (MBA) y especialista superior en Dirección Integrada de Proyectos. Profesor principal, vicerrector, director del Área Académica de Gestión (2008-2024), y director fundador del Observatorio de la PyME y de la revista Estudios de la Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Presidente del Directorio (2018-2020) y (2020-2022) de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). Presidente de la Junta Directiva de Children Internacional (Ecuador). Desde 1997 ha sido consultor e investigador especializado en mipyme y emprendimiento