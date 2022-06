Paralización: ¿Qué hace falta para retomar el diálogo?

miércoles, junio 29, 2022

El ministro Jiménez indicó que se podría declarar Estado de Excepción en las provincias más complicadas durante estas manifestaciones que hoy cumplen 17 días

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una entrevista se refirió a la movilizaciones registradas en el país hace 17 días y a la posibilidad de retomar el diálogo con la Conaie.

Jiménez empezó señalando que para generar una nueva mesa de diálogo, la Conaie deberá deponer sus medidas de hecho y pide no seguir con agresiones a la población y el bloqueo de vías

Además, manifestó que el presidente de la Asamblea Nacional no puede ser un interlocutor válido para el diálogo entre el gobierno y el sector indígena, tras votar por la salida de Guillermo Lasso.

En ese mismo sentido, el viceministro de Gobierno, Homero Castanier, y el consejero presidencial Diego Ordóñez fustigaron al titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), por haber votado a favor de la destitución del jefe de Estado, Guillermo Lasso, mientras proponía una mediacion para el diálogo con la Conaie.

Los funcionarios señalaron que Saquicela demostró falta de imparcialidad, al apoyar la propuesta del correísmo que logró sumar 80 votos (de 92 necesarios) con Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y legisladores independientes.

“Me parece que el señor Saquicela debió tener la integridad de decir que él estaba por la destitución del Presidente cuando se tomó la autoridad de convocar al diálogo”, declaró Ordóñez.

Castanier apuntó que “un mediador tiene que ser absolutamente imparcial, tiene que buscar consensos y ayer demostró que él votó a favor de la destitución del Presidente de la República”.

En una entrevista a la radio Sonorama, el viceministro aseguró que “la mesa de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como estaba conformada no va más”.

Castanier enfatizó que el Gobierno no ha renunciado al diálogo con la Conaie, pero sus dirigentes y los de sus filiales deben escoger a otro representante que no sea Leonidas Iza. Esto para sentarse nuevamente en las mesas técnicas de negociación ya que Iza demostró que no tenía voluntad política para resolver la crisis social, sino que tenía intereses políticos ligados al derrocamiento del presidente Lasso.

“Proponemos una comisión interlocutora con líderes indígenas respetables para hacer una agenda de trabajo con representantes de las organizaciones adjuntas como Fenocín y Feine y establecer así, una agenda para resolver los temas del campo y de la ruralidad”, anotó.

Por su parte el ministro Jiménez indicó que se podría declarar Estado de Excepción en las provincias más complicadas durante estas manifestaciones.