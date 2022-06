La controvertida mujer por la que se legalizó el aborto en EE.UU

“Jane Roe es cada mujer a la que se le ha negado algo en su vida”, añadió.

En esas declaraciones a la prensa también hizo una confesión. Dijo que no había sido violada como había denunciado en un principio.

“Soy una mujer sencilla con una educación de noveno grado que quiere que las mujeres no sean acosadas o condenadas”, le dijo al diario The New York Times en 1994.